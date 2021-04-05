نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Minecraft My Schools خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 1442 في المقال التالي

التسجيل فى مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت بالشراكة مع شركة مايكروسوفت المعروفة عالميا،وهى عبارة عن مسابقة أطلقت منذ وقت ليس بالطويل من قبل وزارة التعليم السعودية تشمل جميع الفئات العمرية الطلابية فى شتى المراحل التعليمية، الهدف من ذلك هو إعلاء قيمة الثقافة البرمجية والرقمية لدى الطلاب وتسخير المهارات المكتسبة فى إنماء عملية التعليم وتقدير قيمة المعرفة المستقبلية الرقمية،وكذا الإسهام فى شتى مجالات التكنولوجيا الحديثة ولغات البرمجة على الصعيدين المحلي والعالمي، ومما يساعد على ذلك أيضا هو إمتلاك المملكة العربية السعودية بصرح رقمى قوى من شأنه المساهمة بشكل كبير فى تعزيز التغيرات الرقمية التى تطمح المملكة في الوصول إليها بعد ١٠ سنوات أو أقل. أهداف التسجيل في مدرستي تبرمج ماين كرافت: اعتياد الطلبة المهارات الرقمية ولغة البرمجيات من أجل تكوين منظور بيئى ومستقبلى رقمى أفضل.

تمتع الطالب بكافة مهارات البحث والمعرفة بعد إتمام اللعبة من خلال ممارسة البحث وتعود الإستكشاف.

إعلاء قيمة التعاون بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

تعزيز مهارات الطلبة والطالبات منذ صغرهم.

النظر خارج إطار الصورة النمطية المتكررة لمفاهيم البرمجة ولغاتها.

تشجيع الطلاب على استكشاف مجالات جديدة. كيفية التسجيل في مدرستي تبرمج ماين كرافت: فى البداية يجب عليك الدخول لعبة ماين كرافت التعليمية. انقر على تسجيل الدخول بعد تثبيت اللعبة، ثم سجل الدخول مستخدما حسابك في منصة مدرستي (البريد الإلكتروني المستخدم+كلمة المرور). خطوات لعب ماين كرافت التعليمية: بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستظهر بيئة اللعبة الإفتراضية المكونة جميعها من الليجو أو المكعبات كخلفية وسيظهر لك خيار تفعيل ساعة البرمجة اسفل كلمة “play”.

الخطوة الثانية بعد ذلك هى التعرف على واجهة اللعب واختيار اللاعب المفضل الذى يمثلك من خلال الضغط على زر يشبه شماعة الملابس إلى حد كبير.

ومن ثم الضغط على زر التأكيد، ثم الدخول الى الاعدادات لضبط أزرار التحكم بالشكل الذى يناسبك إما الاسهم أو أى أزرار أخرى تفضلها.

بالضغط على الزر (ساعة البرمجة)فى الواجهة الرئيسية سيحولك مباشرة إلى صفحة”hour of code 2020″inclusion.

وبالضغط عليها ندخل الي (create world) أو إنشاء عالم.

تبدأ اللعبة فى انشاء عالمك وتدخل بعد ذلك لتجد كتاب مفتوح أمامك يجب تثبيت مؤشر الماوس عليه لتتمكن من قراءة قصة القريتين والتفاعل.

عند ظهور القصة باللغة الإنجليزية ففي هذه الحالة عليك الضغط على ايقونة الكتاب بالأسفل ثم الضغط عليها مرة اخرى عند ظهورها بالأعلى فى أقصى يمين الشاشة، ثم الذهاب بالمؤشر الى مربع إختيار اللغة واختيار اللغة العربية، وتكرر العملية فى كل مرة تضغط فيها “next”.

التحرك يكون عن طريق الأزرار أو الأسهم والقفز بالمسطرة كما سبق الشرح، والنظر فى أرجاء المكان يكون بالفأرة أو الماوس.

ثم التفاعل مع بقية الطلبات الشيقة فى داخل بيئة اللعبة إما بلغة البرمجة بايثون أو بطريقة البلوكات. عمر شويل - جدة Minecraft My Schools خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Minecraft My Schools خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.