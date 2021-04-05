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عمر شويل - جدة روابط تطبيق توكلنا على أجهزة الجوال بمختلف أنظمتها من أجل الاستفادة بخدمة التصاريح الأمنية؛ حيث أنها من أهم الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا للمواطنين بالمملكة، خدمة استخراج تصاريح التنقل أوقات الحظر الكلي أو الجزئي، فقد عمدت وزارة الصحة السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا بالتعاون مع هيئة سدايا “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”؛ من أجل تسجيل دخول توكلنا وتوفير المعلومات حول فيروس كورونا، واستعراض الوضع الصحي للمواطنين، فضلًا عن استخراج تصاريح التنقل.

روابط تطبيق توكلنا Tawakkalna للتصاريح الأمنية على أجهزة الجوال

يعد الهدف الأساسي من روابط تطبيق توكلنا هو سهولة استخدام التطبيق بما يحقق الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وغيرها دون الحاجة للتزاحم أمام المكاتب الحكومية؛ حيث أنه من خلال تسجيل دخول توكلنا يستطيع المواطن استخراج تصريح المشي لمدة ساعة أثناء فترة الحظر، بالإضافة إلى استعراض الحالة الصحية، والكشف عن المصابين والمخالطين، بالإضافة إلى التنبيه بوجود حالات مصابة أو مخالطة في نفس المكان، وذلك من خلال خدمة الوضع الحذر توكلنا، وغيرها من الخدمات.

روابط تطبيق توكلنا على الأجهزة الذكية

يستطيع المواطنين تثبيت التطبيق على الجوال من خلال روابط تطبيق توكلنا المناسبة لنظام الجوال، كالتالي:

متجر Google play لهواتف التي تعمل بنظام Android.

متجر App store لهواتف Iphone.

متجر Appgallery لهواتف Huawei.

تثبيت تطبيق توكلنا

يتم النقر على أيقونة تثبيت التطبيق على الجوال، وبعد التثبيت يتم تسجيل دخول توكلنا على الجوال وتتبع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالنقر على خيار تسجيل مستخدم جديد وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة. عندها سيصل رمز التفعيل على رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، يتم إدخال رمز التفعيل. تحديد مكان الإقامة بدقة، مع تحديد التابعين إن وجدوا. بهذا يكون قدد نجح المستخدم في دخول تطبيق توكلنا، وبإمكانه الآن الاستفادة من الخدمات المتوفرة على التطبيق.

هذه الطريقة في حالة كان للمستخدم حساب على منصة أبشر، ولكن في حالة عدم وجود حساب لابد من تزكية أحد المسجلين على منصة أبشر، وتعريف رقم الجوال أبشر؛ لكي يتمكن المستخدم من تسجيل دخول توكلنا.

تعريف رقم الجوال في أبشر

خطوة تعريف رقم الجوال توكلنا في منصة أبشر من أهم خطوات تفعيل حساب توكلنا، وتتم من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر. النقر على تسجيل دخول توكلنا بعد تسجيل البيانات في الحقول الفارغة. النقر على خيار خدماتي من قائمة الخدمات الإلكترونية. الضغط على خيار تعريف رقم الجوال. القيام بكتابة رقم الجوال المراد تفعيله. العمل على إدخال رمز التفعيل الذي تم إرساله في رسالة عبر رقم الجوال.

وبهذا تكون خطوة تعريف رقم الجوال تمت بنجاح، ويستطيع المستخدم تسجيل دخول توكلنا من خلال روابط تطبيق توكلنا.

تفعيل الهوية الرقمية في توكلنا

انطلاقًا من حرص الكومة السعودية على تحقيق التكامل بين الهيئات الحكومية والتحول نحو الرقمية بما يحقق رؤية المملكة 2031، أطلقت وزارة الداخلية الهوية الرقمية في توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهدف الأساسي من ذلك هو توثيق الهوية الرقمية، وقد صرحت الوزارة أن الهوية الرقمية في توكلنا لا تختلف عن الهوية الرقمية في أبشر، ولكنها ليست وثيقة إثبات رسمية ولا تغني عن بطاقة الهوية.

في النهاية نكون قد أوضحنا روابط تطبيق توكلنا على أجهزة الجوال بمختلف الإصدارات والأنظمة، بالإضافة إلى خطوات تثبيت التطبيق على الجهاز، وتسجيل دخول توكلنا والاستفادة بالخدمات المقدمة من خلاله.