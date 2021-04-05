شروط منح تصاريح العمرة في رمضان و زيارة المسجد النبوي

شروط منح تصاريح العمرة في رمضان ، صرح اليوم أحد المسئولين التابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدأ الاستعداد لأستقبال زوار بيت الله الحرام، والمسجد النبوي سواء كان للعمرة أول للصلاة في الحرم وتم رفع الطاقة التشغيلية لأقصي درجة، وذلك في إطار الإلتزام جيداً بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع ولقد تم وضع شروط منح تصاريح العمرة في رمضان ويجب أن تتوافر كاملة في الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام، أو الصلاة في الحرم وزيارات المسجد النبوي وإليكم بالتفصيل آليات منح التصاريح وموعدها.

شروط منح تصاريح العمرة في رمضان وزيارة المسجد النبوي

سوف يتم منح التصاريح وحجزها عبر تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا وذلك بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ووفقا لسعة الطاقة التشغيلية، وسوف يتم التعامل بكل ما يخص منح التصاريح ومدة صلاحيتها عبر المنصات الرسمية فقط وتتمثل في التطبيقان سالفي الذكر، وأي تعامل مع أي موقع أخر لن يعتد به.

شروط منح تصاريح العمرة في رمضان عبر تطبيق توكلنا