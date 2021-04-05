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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منح تصاريح العمرة في رمضان و زيارة المسجد النبوي في المقال التالي
شروط منح تصاريح العمرة في رمضان ، صرح اليوم أحد المسئولين التابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدأ الاستعداد لأستقبال زوار بيت الله الحرام، والمسجد النبوي سواء كان للعمرة أول للصلاة في الحرم وتم رفع الطاقة التشغيلية لأقصي درجة، وذلك في إطار الإلتزام جيداً بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع ولقد تم وضع شروط منح تصاريح العمرة في رمضان ويجب أن تتوافر كاملة في الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام، أو الصلاة في الحرم وزيارات المسجد النبوي وإليكم بالتفصيل آليات منح التصاريح وموعدها.
شروط منح تصاريح العمرة في رمضان وزيارة المسجد النبوي
سوف يتم منح التصاريح وحجزها عبر تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا وذلك بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ووفقا لسعة الطاقة التشغيلية، وسوف يتم التعامل بكل ما يخص منح التصاريح ومدة صلاحيتها عبر المنصات الرسمية فقط وتتمثل في التطبيقان سالفي الذكر، وأي تعامل مع أي موقع أخر لن يعتد به.
شروط منح تصاريح العمرة في رمضان عبر تطبيق توكلنا
- على الراغبين في الحصول على تصاريح العمرة والصلاة في الحرم وزيارة المسجد النبوي الخضوع للفحص الطبي محصنين، ويكون ذلك من خلال الحصول على لقاح كورونا مرتين، أو يكون الشخص متعافي من الإصابة، أو تلقي جرعة واحدة ومرور 14 يوم على تلقيها، وفي تلك الحالة يتم منح التصريح بداية من يوم 1 رمضان القادم.
- يجب أن يتم حجز كافة التصاريح عبر المنصات الرسمية توكلنا و اعتمرنا، وذلك وفقا للخانة الزمنية المتوفرة وسوف يكون ذلك بناء على طلب الزائر، وحسب قدرة الطاقة التشغيلية.
- سوف يتم عرض كافة التصاريح عبر تطبيق توكلنا وكذلك التأكد من صلاحيتها، وذلك من خلال دخول المستفيد إلى حسابة على المنصة بشكل مباشر.
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