أصدرت السلطات بالمملكة العربية السعودية تصريحاً اليوم الاثنين بخصوص تصاريح العمرة والصلوات بالحرمين الشريفين وذلك اعتباراً من يوم الأول من شهر رمضان المعظم ، وذلك عبر وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، حيث حرصت حكومة المملكة علي توكيد سلامة المعتمرين والمصلين والزوار للحرمين الشريفين والعاملين بهما ، وقد قررت الوزارة رفع معدلات التشغيل بالحرم المكي مع التشديد علي اتباع كافة الاحترازات الوقائية الصادرة عن الهيئات الصحية بالمملكة ل منح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم بداية من 1 رمضان تزامناً مع بداية شهر رمضان وتزايد أعداد مرتادي الحرمين الشريفين بصورة ملحوظة لأداء الفرائض وصلوات التراويح والشعائر الدينية ، وقد حددت الوزارة عدة ضوابط لتنظيم عمليات القدوم للحرمين نتعرف عليها من خلال مقالنا.

ضوابط منح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم بداية من 1 رمضان

وضعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بعض الضوابط بخصوص ارتياد الحرمين الشريفين من قبل المصليين والمعتمرين وهي الضوابط التالية :

أولًا: يمنح التصريح الخاص بأداء مناسك العمرة والصلوات في الحرمين والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ الأول من رمضان 1442 هـ وذلك لمن حصل علي التحصين طبقاً لقواعد البيانات الخاصة بتطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية وله ثلاث فئات هي : محصن حاصل علي جرعتين للقاح. محصن مضي علي حصوله علي الجرعة الأولي مدة 14 يوماً. محصن متعاف من العدوي.

يمنح التصريح الخاص بأداء مناسك العمرة والصلوات في الحرمين والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ الأول من رمضان 1442 هـ وذلك لمن حصل علي التحصين طبقاً لقواعد البيانات الخاصة بتطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية وله ثلاث فئات هي : ثانيًا: منح التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا وذلك لأداء مناسك العمرة والصلوات بالحرمين الشريفين عن طريق التطبيق أو من خلال تطبيق توكلنا أيضاً ، ويتم هذا عن طريق حجز خانة زمنية من الخانات المتاحة حسب رغبة الزائرين للحرمين تماشياً مع الطاقة الاستيعابية للحرم في التوقيت المحدد للحجز بطريقة تخضع لضوابط حسب الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة ورئاسة الحرمين الشريفين.

منح التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا وذلك لأداء مناسك العمرة والصلوات بالحرمين الشريفين عن طريق التطبيق أو من خلال تطبيق توكلنا أيضاً ، ويتم هذا عن طريق حجز خانة زمنية من الخانات المتاحة حسب رغبة الزائرين للحرمين تماشياً مع الطاقة الاستيعابية للحرم في التوقيت المحدد للحجز بطريقة تخضع لضوابط حسب الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة ورئاسة الحرمين الشريفين. ثالثًا: يتم عرض كافة التصاريح والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية ، عن طريق حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا

في ظل انتشار جائحة كورونا بالعالم والمملكة العربية السعودية فقد حرصت حكومة المملكة علي إطلاق عدد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي وتسهيل أمور التعامل الخاص بالمواطنين مع الوزارات والهيئات المختلفة مثل وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة ، والتسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة وتطبيق اعتمرنا من وزارة الحج والعمرة للحصول علي منح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم بداية من 1 رمضان أصبح أمر بديهي وإلزامي في الأيام الحالية ، وقد قامت هيئة ساديا للبيانات والذكاء الصناعي بتطوير التطبيقين توكلنا واعتمرنا وذلك لإدارة عملية منح تصاريح إلكترونية للمقيمين والمواطنين .

للتسجيل في تطبيق توكلنا عليك اتباع الخطوات التالية :

للتسجيل في تطبيق توكلنا الخاص بمنح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم بداية من 1 رمضان عليك باتباع الخطوات التالية :