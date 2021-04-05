رابط اعتمرنا وتوكلنا لعمرة رمضان 1442هـ وزيارة المسجد النبوي بالمملكة

رابط اعتمرنا وتوكلنا لعمرة رمضان 1442هـ ، وفق ما أعلنه اليوم 5 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 23 من شهر شعبان لعام 1442هـ، مصدر مسؤول من وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، أن المسجد النبوي الشريف جاهز وعلى أتم استعداد، لاستقبال زوار الحرمين، مع الحرص الشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي نصت عليها وزارة الصحة بالمملكة السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة وصحة قاصدي وضيوف بيوت الرحمن، والعاملين على خدمتهم خلال شهر رمضان المبارك للعام1442هـ، ووفق الضوابط التي تم النص عليها والتالي ذكرها بالترتيب، والصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

رابط اعتمرنا وتوكلنا لعمرة رمضان 1442هـ

والجدير بالذكر أن الدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، قد أكد اليوم أيضًا على رفع جاهزية الرئاسة كي تستقبل ضيوف الرحمن بشهر رمضان المبارك، مع الحرص تنطبق جميع أعمال الاستقبال على أعلى وأرقى مستوى، وفق ما تطمح له القيادة الرشيدة برعاية خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، كما نعلم أن على رأس الإجراءات الاحترازية هو أن تطبيق توكلنا الإلزامي، وللضيوف بإمكانهم الاطلاع على توكلنا tawakalna شرط تسجيل الزائر بالتطبيق، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم اتخاذ الإجراءات التالية:

التأكد من سلامة كافة العاملين، وجميع منسوبي ومنسوبات رئاسة الحرمين الشريفين.

مراجعة كافة تفاصيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيوت الله، للصلاة والاعتمار خلال شهر رمضان المبارك.

العمل على توفير عماه مدربة على أعلى وأرقى المستويات لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

تدشين كافة الخطط التي تم الاتفاق عليها مع القيادة الرشيدة، لاستقبال المعتمرين والمصلين بالحرمين خلال شهر رمضان.

شروط وضوابط الاعتمار والصلاة وزيارة المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك

ولراغبي الاعتمار أو الصلاة وزيارة المسجد النبوي خلال شهر رمضان، التقيد بالضوابط التالي ذكرها بالترتيب:

الشرط الأول هو الحصول على تصريح أداء العمرة أو الصلوات بالمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، من خلال رابط تطبيق اعتمرنا ، ورابط تطبيق توكلنا، وفق رغبة ضيف الرحمن، عن طريق الخانة المخصصة ووفق الطاقة الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. الشرط الثاني أنه من بداية من أول يوم في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، سوف يظهر على تطبيق توكلنا tawakalna، الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو الشخص المحصن المتعافي من إصابته السابقة بفيروس كورونا، أو المحصن الذي أمضى 14 يوم بعد تلقيه أول جرعة من لقاح كورونا. الشرط الثالث هو أن يتم عرض تصاريح الصلاة والاعتمار، والقيام بالتأكد من مدة صلاحيتها، من خلال تطبيق توكلنا، المسجل على حساب المستفيد بالمملكة.

والجدير بالذكر أنه حذر مسؤول من وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، من الوقوع في عمليات الاحتيال التي تقوم بها بعض المواقع الوهمية، للحصول على التصاريح، مع التأكيد أن المنصة الرسمية الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة، هي تطبيق توكلنا، وتطبيق اعتمرنا، فقط لا غير.