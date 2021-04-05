أعرف أهم شروط عمرة رمضان || المحصنون هم المسموح لهم بالعمرة أعرف طريقة الحجز الإلكترونية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن شروط عمرة رمضان، وعن تعليمات وضوابط جديدة وضعتها وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، للراغبين والمشتاقين لزيارة بيت الله الحرام وكيفية الحصول على تصريح عمرة، والشروط الواجب توافرها في الراغب في أداء العمرة، جاء ذالك مع قرب حلول شهر رمضان والتساؤلات التي كانت تشغل الناس عن فتح العمرة في ظل الأوضاع الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاءت البشرى اليوم وأيضاً سوف يسمح بزيادة الأعداد مع أخذ كافة الاحتياطيات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

شروط عمرة رمضان 1442 الجديدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن من أهم الشروط الواجب توافرها في من سيؤدون عمرة رمضان هذا العام وهي كالتالي.

الأشخاص المحصنون وفق ما سيظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين. الشخص المحصن والحاصل على جرعتين من تطعيم فيروس كورونا. المحصن الذي حصل على الجرعة الأولى من تطعيم كورونا ومر عليها 14 يوم من تاريخ تطعيمه. الشخص ألمتعاف من الإصابة بفيروس كورونا.

حجز العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

بعد أن تتوافر شروط التحصين في المواطنين الراغبين في أداء عمرة شهر رمضان عليهم حجز التصاريح الخاصة بأداء العمرة عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا وذالك بحجز الخانة الزمنية المتاحة والوقت المناسب لضيف الرحمن وبما لا يتعارض مع الطاقة المحددة والمسموح بها لعدد المعتمرين.

خطوات التسجيل للعمرة عبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني

يجب تحميل التطبيق الذي سيكون متاح بداية من يوم 27 من الشهر الجاري. تسجيل بيانات المعتمر وتحديد الوقت الذي يرغب في أداء العمرة فيه. أختيار مواقيت الصلاة التي سيؤديها في الحرم المكي وفي الروضة الشريفة. الحصول على تصريح أداء العمرة. يجب الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والحرص على التباعد. بعد الانتهاء من أداء المناسك يتم التجمع في الأماكن المحددة للمغادرة.

المستندات والمتطلبات لأداء العمرة