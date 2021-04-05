وزارة الحج والعمرة تمنح تصاريح العمرة والصلوات من 1 رمضان

صرح أحد المسؤولين في وزارة الحج والعمرة أن الوزارة سوف تمنح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم المكي وزيارة المسجد النبوي الشريف من 1 رمضان 1442هـ، وذلك توجيهاً من القيادة الرشيدة للمملكة للحفاظ على سلامة وصحة وقاصدي الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم، وحفاظاً على سلامة العاملين بهما، وتم رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة منذ ظهور فيروس كورونا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على ضوابط منح تصاريح العمرة والصلوات.

ضوابط منح تصاريح العمرة والصلوات بالحرم المكي وزيارة المسجد النبوي

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء العمرة والصلوات بالحرم المكي وضوابط الزيارة للمسجد النبوي الشريف وهى كالآتي:-

يتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات بالمسجد الحرام، وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من يوم 1 رمضان 1442هـ، للأشخاص الذين تم تحصينهم، وذلك وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) وفق فئات التحصين (محصن حاصل على 2 جرعة من لقاح فيروس كورونا أو محصن حصل على جرعة واحدة ومضى عليها 14 يوماً، ومحصن تم شفاءه تماماً من الفيروس. سوف يكون الحصول على تصاريح أداء العمرة والصلوات سوف يكون من خلال تطبيق (توكلنا) وتطبيق (اعتمرنا)، وذلك من خلال حجز الخانة الزمنية المتاحة وبما يتماشى مع طاقة التشغيل حتى يتثنى تطبيق الإجراءات الاحترازية. سوف يتم عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها عن طريق تطبيق توكلنا، ومن خلال حساب المستفيد على التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الحج والعمرة، أن المنصة المعتمدة لأخذ التصاريح عن طريق تطبيق (اعتمرنا) وتطبيق (توكلنا) وحذرت الوزارة من المواقع الوهمية التي تعطي التصاريح.

ومنذ بداية انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، قامت المملكة باتخاذ الاجراءات الوقائية وصرفت مليارات الريالات في مجال الصحة والحصول على اللقاحات للحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء، وتناشد المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة جميع أبناء المملكة، حفظ الله الشعب السعودي والعربي من كل سوء.