يوفر 1182 وحدة متنوعة.. “سكني” يسلّم المرحلة الأولى من مشروع “لؤلؤة الديار” في ينبع

بلادي – الرياض :

أعلن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من مسكنها الأول “سكني”، اليوم (الإثنين)، تسليم المرحلة الأولى من مشروع “لؤلؤة الديار” في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم اكتمال تنفيذ وإيصال الخدمات الأساسية بالمشروع من شبكات المياه والكهرباء وغير ذلك، مبينًا أن المشروع يوفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتلبية مختلف رغبات المستفيدين.

وأشار إلى أن مشروع إسكان “لؤلؤة الديار” يوفر عدد 1182 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويمتد على مساحة 707 آلاف م2 بأسعار تبدأ من 515 ألف ريال، لافتًا أنه يوفّر عددًا من المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، ليصبح المشروع بيئة سكنية متكاملة من حيث المرافق والخدمات العامة والحدائق وغير ذلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، أن مشروع “لؤلؤة الديار” يأتي ضمن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء بمنطقة المدينة المنورة والبالغة حتى الآن 7 مشاريع، موضحًا أنها توفّر 9535 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، إضافة إلى 6 مخططات سكنية يتم تطويرها من خلال الشركة توفر 7586 قطعة أرض.