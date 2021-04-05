القبض على مواطن ووافد استخرجا مئات الشرائح المجهولة لبيعها على المحلات في نجران

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على شخصين، وذلك بعد قيامهما باستخراج شرائح اتصالات مجهولة لعدة شركات وبيعها في بعض المحلات.

وأوضحت الشرطة أن الشخصين هما مواطن ومقيم في العقدين الثاني والرابع من العمر، ضُبط بحوزتهما 229 شريحة اتصالات وإنترنت لشركات مختلفة ومبلغ 2440 ريالا، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي، و7 أجهزة جوال وجهاز بصمة لتشغيل الشرائح.

وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقهما، كما تم إشعار النيابة اختصاصًا بحالة المتهمين.