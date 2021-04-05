وزير التعليم يعلن إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة العام المقبل

بلادي – الرياض :

أعلن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل ابتداءً من رياض الأطفال.

وقال خلال تكريمه للقائمين على “منصة مدرستي”، إن المنصة ستناسب المرحلة العمرية للأطفال، مضيفًا أنها ستشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم استراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني، كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة.