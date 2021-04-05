وزير النقل: لدينا فرصة كبيرة في مجال الاستثمار بالنقل السككي.. والتكلفة أكبر معوقات “الخطوط الجوية”

بلادي – الرياض :

استعرض وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الإثنين، أحدث التطورات التي يجري العمل عليها في قطاع السكك الحديدية والنقل الجوي بالمملكة.

وكشف خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، تفاصيل مشروع الجسر البري الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي، حيث أكد أنه يقصد به بناء سكة حديد تربط شرق المملكة بغربها.

وأضاف أنه يقتضي مد خط يبدأ من ينبع إلى ميناء الملك عبد الله ثم ميناء جدة وصولًا إلى الرياض، بالإضافة إلى تطوير خط السكة الحديد القائم إلى المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن استحداث عدد كبير من المناطق اللوجيستية والموانع الجافة على مسار الخط.

وأوضح أن الدراسات الخاصة بالمشروع بدأت في أكتوبر 2019، وهي الآن شارفت على الانتهاء، وذلك بمشاركة تحالف تقوده شركة صينية متخصصة، ويضم شركة سعودية كبيرة وعددا من الكيانات الأوروبية والأمريكية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.

وأبان أن المملكة لديها فرصة كبيرة في مجال الاستثمار بالنقل السككي، خاصة وأنها تمتلك السكك الحديدية الأكبر في المنطقة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية بكافة أشكالها.

وبشأن الخطوط الجوية السعودية، قال الجاسر إن التكلفة تعد أكبر التحديات التي يواجهها الناقل الجوي، وذلك بحكم اعتبارها جهة حكومية ولضعف المنافسة، مؤكدًا أن تلك العوامل أسهمت في جعل التكلفة أكبر قياسًا بالشركات التي تعمل بطريقة تجارية كاملة.

وأضاف أنه تم وضع خطة تطوير شاملة، تتضمن تطوير الأسطول وتحسين بيئة العمل وزيادة نسبة التوطين وتحسين الخدمات، مؤكدًا أنه تم قطع شوط طويل في هذه الخطة.