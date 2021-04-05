بلادي – الرياض :
حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الإثنين)، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مبينًا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.
وأكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.
وجاء في الإعلان المضلل تصريح منسوب لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.