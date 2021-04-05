متحدث “التجارة” يحذر من إعلان استغل صورته بطريقة مضللة

بلادي – الرياض :

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم (الإثنين)، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مبينًا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.

وأكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.

وجاء في الإعلان المضلل تصريح منسوب لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة .