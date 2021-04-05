“الحج”: منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين.. ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال رمضان

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم (الإثنين) أن المنصة الرئيسية والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرة من الحملات والمواقع الوهمية.

وأشارت الوزارة إلى أن ضوابط زيادة الطاقة الاستيعابية تنص على:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو المحصن الذي أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو المحصن المتعافي من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.