مستشفى يرفض استقبال متوفاة لتظل في السيارة لمدة 3 ساعات.. ومتحدث “القنفذة” يوضح

بلادي – الرياض :

رفض مستشفى القنفذة العام استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به، ما أدى إلى بقائها في سيارة ذويها لمدة 3 ساعات.

وعلَق المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي، على الواقعة، حيث أكد أن طوارئ المستشفى استقبل المتوفاة يوم الأربعاء الماضي، وتم تشخيص الوفاة على أنها طبيعية، وتم تسليم الجثـة لذويها بعد إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن ثلاجة الموتى في مستشفى القنفذة العامة متاحة للاستخدام، مؤكداً أنه تم إجراء إحلال لثلاجات الموتى فيها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نقل المتوفين من المنازل ليس من اختصاص وزارة الصحة.

وذكر المتحدث باسم صحة القنفذة، أنه تم توجيه جهات الاختصاص للتحقق من جميع التفاصيل التي وردت في شكوى أهل المتوفاة.