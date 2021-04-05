هل تعوق المخالفة المرورية تجديد الزيارة العائلية عبر أبشر؟ “الجوازات” توضح

بلادي – الرياض :
ردت المديرية العامة للجوازات، على سؤال حول ما إذا كانت المخالفات المرورية يمكن أن تمنع تجديد الزيارات العائلية.
وتناول السؤال مدى إمكانية تجديد الزيارة العائلية لأم وطفلين حال وجود مخالفة مرورية مسجلة ضد صاحب الزيارة.
وأوضحت أن وجود مخالفات مرورية على سجل المستضيف لا يمنعه من تجديد تأشيرة الزيارة لمن هم على سجله عبر منصة أبشر.
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