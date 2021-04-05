وزير التعليم يصدر قرارين بتكليف “عقالا” مديراً للتعليم في نجران و”باوزير” مديراً للتعليم في شرورة

بلادي – الرياض : أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، قرارين بتكليف مديرين لتعليم منطقة نجران وشرورة. وتضمن القرارين تكليف الدكتور فهد عقالا مديراً للتعليم بمنطقة نجران، وتكليف الأستاذ سعيد باوزير مديراً للتعليم بمحافظة شرورة.

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