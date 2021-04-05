نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ca.gov.sa حساب المواطن دخول و الاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة 41 لشهر أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن دخول والتسجيل في البرنامج؛ من أجل الاستفادة بالدعم الشهري للأسر الفقيرة والأشد احتياجًا؛ حيث يعد حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف مساعدة الأسر السعودية بمبالغ نقدية، في صورة دعم شهري توجهه الحكومة للفئات المستحقة، وقد أعلن حساب المواطن بالفعل عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41، وذلك عبر الحساب الشخصي للبرنامج على تويتر.

حساب المواطن دخول

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 لشهر أبريل 2021، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر، وبإمكان المستفيدين دخول حساب المواطن، والتسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة. العمل على إرفاق الأوراق المطلوبة في صيغة pdf. النقر على أيقونة تسجيل.

ينتظر المستفيد حتى يحصل على رقم المعاملة، ويجب عليه الاحتفاظ ببيانات حساب المواطن؛ حتى يستخدمها في تسجيل دخول حساب المواطن عبر الرابط الرسمي.

نتائج الأهلية الدورة 41 لشهر أبريل 2021

أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 لشهر أبريل 2021، وأنه يتوجب على المستفيدين التحقق من الأهلية من خلال مراجعة البوابة الإلكترونية ecs.page.link/NKWGY.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال سعودي في حسابات المستفيدين للدورة 40 شهر مارس 2021، كما أودع 16.4 مليون ريال سعودي تعويضات عن الدفعات السابقة من حساب المواطن، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من دفعة شهر مارس الدورة 40 حوالي 10.5 مليون مستفيد.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حدد حساب المواطن مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في الأسر المستفيدة من حساب المواطن نتائج الأهلية الدورة 41، أهمها:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية، ولكن استثنى البرنامج ابن وابنة المواطنة، وزوجة المواطن السعودي.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون من الفئات التي حددها حساب المواطن.

موقف الزوجة من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن موقف المرأة من دعم حساب المواطن بعد الزواج؛ حيث وضح أنه بمجرد تغيير الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية تصبح المرأة تابع غير مؤهل في حساب ولي الأمر، ولابد من إضافتها كتابع في حساب الزوج من خلال دخول حساب المواطن برقم الهوية؛ وذلك لكي تستفيد بدعم حساب المواطن.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات دخول حساب المواطن، وتفاصيل الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 من حساب المواطن لشهر أبريل 2021 م.