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عمر شويل - جدة طريقة حجز تصاريح العمرة والزيارة خلال شهر رمضان وذلك بعد التعديلات الجديدة التي تم ذكرها في البيان العاجل التي ذكره وزارة الحج العمرة عن بعض الأليات الجديدة الخاصة بتصاريح عمرة شهر رمضان 1442 وزيارة الأماكن المقدسة والصلوات خلال الشهر الفضيل، وذلك مع بدء استقبال المعتمرين خلال هذا الشهر الكريم، وجاءت هذه الأليات الجديدة التي تضمن سلامة المعتمرين هذا العام، حيث ذكر وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط أن موسم الحج هذا العام يختلف كثير في التصاريح والاجراءات الاحترازية واكد أن الحرم انتهي من تطعيم جميع العاملين بالحرم المكي استعدا لبدء موسم عمرة رمضان الكريم، فيما أوضح عن 4 ضوابط جديدة في تصاريح أداء العمرة والزيارة خلال شهر رمضان كريم.

طريقة حجز تصاريح العمرة والزيارة خلال شهر رمضان

صرح المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن طريقة حجز تصاريح العمرة والزيارة يتم من خلال الدخول إلي رابط تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا ووفقا إلي الاستعداد الجديدة التي وضعتها الوزارة والتي كان من أبرزها التالي:

رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام. حجز تصاريح أداء العمرة من خلال تطبيق توكلنا اعتمرنا. حجز تصاريح الزيارة والصلاة من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا. التأكد من صلاحية التصاريح من خلال تطبيق توكلنا.

المسموح لهم أداء العمرة هذا العام

أوضحت الوزارة أن منح التصاريح والزيارة والصلوات يبدأ من الأول من شهر رمضان 1442هـ لجميع الأشخاص المحصنين من وباء فيروس كورونا حسبما اعرض تطبيق توكلنا والخاص بتوضيح الفئات المحصنة بدا من التالي :

محصن متعاف من الإصابة

محصن تلقي جرعة واحدة من مصل فيروس كورونا.

المحصن الذي حصل علي جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكنك التحقق من صلاحية التصاريح سيكون عبر تطبيق توكلنا من خلال الدخول إلي الصفحة الرئيسة في التطبيق ومراجعة طريقة حجز تصاريح العمرة والزيارة خلال شهر رمضان بعد التعديلات الجديدة.