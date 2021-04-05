ضوابط أداء العمرة في رمضان 2021 / 1442 عبر تطبيق اعتمرنا ومنح تصاريح أداء العمرة

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عمر شويل - جدة ضوابط أداء العمرة في رمضان 2021؛ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن منح تصاريح أداء العمرة للمواطنين بالسعودية، وذلك من خلال تطبيق اعتمرنا، وتطبيق توكلنا واستعراض موقف المواطن من التحصن بلقاح كورونا، وقد أعلنت أنها بصدد زيادة الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لهذا العام؛ وذلك من أجل تلبية رغبات ضيوف الرحمن، والحفاظ على سلامتهم، وقد شددت على المواطنين ضرورة الالتزام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ضوابط أداء العمرة في رمضان 2021 عبر تطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سوف يتم منح المواطنين داخل المملكة العربية السعودية تصاريح أداء العمرة في رمضان، ولكن وفق ضوابط محددة، كالتالي:

تمنح تصاريح أداء العمرة في 1 /9 / 1442 هـ، وكذلك تصاريح زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام.

يتم حجز تصاريح أداء العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وتطبيق توكلنا مع ضرورة تحديد المدة الزمنية المرغوبة بما يتفق الطاقة التشغيلية المتاحة.

يتم استعراض تصاريح أداء العمرة والتأكد من صلاحيتها من خلال تسجيل دخول توكلنا بالحساب الشخصي للمواطن.

تصاريح العمرة عبر تطبيق توكلنا

من أهم ضوابط منح تصاريح العمرة أن يتم تسجيل دخول توكلنا بالحساب الشخصي للمواطن، للتأكد من التحصين بلقاح كورونا، وذلك للحالات التالية:

الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

مرور ما يقرب من 14 يوم على تاريخ التحصين بلقاح كورونا.

التحصين بلقاح كورونا والتعافي من الفيروس.

شددت وزارة الحج والعمرة عن استخراج تصاريح أداء العمرة من مواقع أخرى مضللة غير تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا؛ حيث أنها الموقعين الرسميين لاستخراج تصاريح أداء العمرة، كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

في النهاية نكون تعرفنا على ضوابط أداء العمرة في رمضان 2021، والمواقع المعتمدة لاستخراج تصاريح أداء العمرة، وهم موقعي تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا.