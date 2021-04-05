رابط توكلنا مدرستي للدخول على منصة مدرستي madrasati tawakkalna

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عمر شويل - جدة رابط توكلنا يستطيع الطالب أن يدخل على منصة مدرستي من خلال تطبيق “توكلنا” الرسمي، لذلك أصبح الدخول على المنصة سهلاً للغاية، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بتطوير المنصة، ووفرت النصة خدمة الدعم الفني، لتقديم كل سبل الدعم الفني للطلاب والطالبات، حتى يتمكنوا من الدخول على المنصة والاستفادة من الخدمات الكثيرة التي تتوفر بالمنصة.

رابط توكلنا مدرستي

يتوفر تطبيق توكلنا عن طريق الهواتف الذكية، ونظراً لأهمية التطبيق حرصت المملكة على حث أبنائها على تثبيت التطبيق على الجوال الخاص بهم.

تطبيق توكلنا على هواتف الأندرويد.

تطبيق توكلنا على هواتف الآيفون.

طريقة الدخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يستطيع كل العاملين بالتعليم في المملكة، من مدرسين وطلاب وإداريين وفنيين، الدخول على منصة مدرستي، عبر تطبيق توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية.

تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال.

تسجيل حساب على تطبيق توكلنا أو استخدام الحساب الموجود على أحد وسائل التواصل مثل الفيس بوك.

الضغط على “بيانات منصة مدرستي” من على الشاشة الرئيسية.

الضغط على إرسال كلمة السر، ثم تلقي رسالة فيها كلمة السر.

الذهاب إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت أوفيس.

الضغط على أيقونة التالي وتحديث كلمة المرور.

الضغط على التالي سيتم الانتقال وفتح منصة مدرستي.

طريقة تفعيل منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن تفعيل منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية.

تحديث تطبيق توكلنا ثم إعادة تشغيله على الجوال.

البحث عن أيقونة حسابي ثم الانتقال إلى بيانات منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة “اسم المستخدم”.

الضغط على أيقونة إرسال وذلك للحصول على كلمة السر.

الانتظار قليلاً حتى يتم إرسال كلمة السر على الجوال الخاص بك.

الانتقال إلى منصة مدرستي واستعمال البيانات السابقة لتسجيل الدخول.

مميزات تطبيق توكلنا

بعد أن يصبح تطبيق توكلنا موجود على هاتفك، هناك الكثير من المميزات التي يتمتع بها التطبيق، وفيما يلي نعرض بعض مميزات التطبيق، التطبيق مجاني بالكامل وسهل الاستخدام، ويوفر العديد من الخدمات الحكومية والخاصة التي تم استثنائها من حظر التجول، وتم استخدام تطبيق توكلنا للدخول على منصة مدرستي، فهو يسهل الدخول على المنصات التعليمية والخدمات الحكومية المختلفة.