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عمر شويل - جدة مواعيد اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2021 تم الإعلان عنها للحصول على رخصة مزاولة المهنة وذلك في الوظائف الصحية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهيئة السعودية للتخصصات السعودية الصحية تعمل على تقديم تلك الاختبارات شهريًا، ويكون ذلك في أوقات معينة للأفراد الراغبين في الحصول على ترخيص النشاط من أجل العمل في المجال الصحي، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

مواعيد اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2021

تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كما ذكرنا بعض الاختبارات الخاصة والرخصة المهنية، وذلك للوظائف الصحية المختلفة من الأطباء والصيادلة والممرضين والممارسين الصحيين، وذلك بشكل شهري وعلى مدار العام، ليتمكن من خلال تلك الاختبارات الحصول على الرخصة الخاصة بمزاولة المهنة، فبدون تلك الرخصة لا يجوز القيام بأي أنشطة صحية ضمن أراضي المملكة، وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

الفترة الأولى: والتي تبدأ في الخامس من يناير وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر 2021م.

الفترة الثانية: من 11 وحتى 20 فبراير 2021م.

الفترة الثالثة: من الأول وحتى الخامس والعشرين من مارس 2021م.

الفترة الرابعة: من الرابع وحتى الثلاثين من أبريل 2021م.

الفترة الخامسة: من التاسع وحتى 31 من مايو 2021م.

الفترة السادسة: من السابع وحتى الثلاثين من يونيو 2021م.

الفترة السابعة: من السابع وحتى السادس والعشرين من يوليو 2021م.

الفترة الثامنة: من الثالث وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس 2021م.

الفترة التاسعة: من الخامس وحتى الثلاثين من سبتمبر 2021م.

الفترة العاشرة: من العاشر وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2021م.

الفترة الحادية عشر: من السابع وحتى الخامس والعشرين من نوفمبر 2021م.

الفترة الثانية عشر: من الأول وحتى الثلاثين من ديسمبر 2021م.

شروط التسجيل في اختبار هيئة التخصصات الصحية

وضعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الراغبين في الدخول اختبارات الهيئة، وكانت الشروط كالتالي: