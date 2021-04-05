تطبيق اعتمرنا لحجز تصاريح العمرة والصلاة بداية 1 رمضان 1442 بتعاون توكلنا

تطبيق اعتمرنا يعتبر نقلة كبيرة لتطبيق توكلنا المتاح حالياً، وقد أعلن نائب وزير الحج، أن هذا التطبيق هو المعتمد رسمياً من أجل إصدار تصاريح العمرة، ولا يعتمد علي أية وساطة، وقد ذكر عبر قناة “الإخبارية”: إن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه بل غالبه غير صحيح، وقد يحاول البعض مساعدة آخرين في حصولهم على تصاريح العمرة، ونحن ننصح بأن يكون من له رغبة بالعمرة أو الصلاة أن يستخدم تطبيق “اعتمرنا” الرسمي”، وسنتعرف معكم علي كيفية الحصول عليه الآن.

وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا

بخصوص تصريح العمرة في شهر رمضان، والفترة المقبلة، أردف نائب وزير الحج أن هناك خططاً مستقبلية أكثر تطويراً بنقل تطبيق “إعتمرنا” إلى تطبيق “توكلنا” على نفس منصة “توكلنا”، والتي تعنى بإصدار تصاريح العمرة والصلاة، والتي صدر أوامر ببدء العمل بها، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة.

مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط المعلنة، وجاءت الضوابط المعلنة بخصوص التصاريح كالآتي:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات بالمسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي من أول أيام شهر رمضان المبارك 1442، وذلك للحاصلين علي التحصينات اللازمة، وذلك طبقاً لما يأتي عبر تطبيق توكلنا، والمحصن يكون حاصل علي جرعتين، أو أمضى 14 يوم بعد أول جرعة، أو محصن متعاف من إصابته.

تطبيق اعتمرنا بجانب توكلنا سيكون طريقة حجز التصاريح من خلاله لأداء مناسك العمرة والصلوات، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

سيتم التأكد من حساب المستفيد من التصريح بالتطبيق، والتعرف علي صلاحيتها.

توكلنا حجز تصاريح العمرة والصلاة

يمكنكم الاعتماد علي التطبيق الإلكتروني من أجل البدء في الحجز، ويجب عليكم الحصول عليه من متجر التطبيقات علي هاتفكم الشخصي، حيث يتم الدخول وكتابة اسم التطبيق، وتنزيله بكل سهولة وهو تطبيق اعتمرنا بالتوازي مع tawkalna.