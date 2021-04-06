مدرستي تبرمج ، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق مسابقة للطلاب والطالبات تحتي مسمي مسابقة مدرستي تبرمج ، والهدف من هذه المسابقة هو تنمية مهارات وقدرات الطلبة والطالبات المبدعين في المملكة، مما إدي إلي تزايد عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات عن مدرستي ماين كرافت وعن كيفية الاشتراك في هذه المسابقة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط منصة مدرستي للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي 1442، وخطوات التسجيل في madrasati للاشتراك في المسابقة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مسابقة مدرستي تبرمج وبأنها تتكون من مرحلتين، ويجب البدء والانتهاء من المرحلة الأولي لكي تتمكن من الاشتراك في المرحلة الثانية من مسابقة Minecraft ، وهذه هي مراحل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت :

المرحلة الأولي : فئات المرحلة الأولي هم أدرات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات، كما يجب علي المشتركين في هذه المسابقة من تفعيل ساعة برمجة في المدارس عن طريق استخدام المركبات والبرمجة .

المرحلة الثانية : فئات المرحلة الثانية هم المعلمون والمعلمات والطلبة والطالبات، ويجب على المشتركين عمل مشاريع تصميم إبداعي في مدارس التعليم العام، علما بأن هذه المرحلة سوف تبدأ في الفصل الدراسي القادم .

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1442

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الراغبين بالاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منصة مدرستي الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أختر ( تسجيل جديد ) .

يجب عليك كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية بشكل صحيح .

كتابة رقم الهاتف الخاص بك .

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح .

سوف يصلك على هاتفك كود تحقق، أكتبة بشكل صحيح .

قم بعمل تأكيد للحساب .

يجب عليك الدخول إلى رابط مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت النسخة التعليمية .

ماين كرافت النسخة التعليمية . ثم عمل تسجيل الدخول في الحساب الخاص بمنصة مدرستي .

يجب عليك إتباع الإرشادات المطلوبة للعبة ماين كرافت .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط منصة مدرستي للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي 1442 .