نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف مواعيد الاختبارات وإجازة نهاية العام بعد الأمر الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، التقويم الدراسي الخاص بموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية وموعد إجازة نهاية العام بعد الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية وجميع الصفوف لتبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك علي أن تنتهي جميع الصفوف في المدارس والجامعات قبل إجازة عيد الفطر المبارك بعد أن كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات بعد العودة من إجازة العيد الفطر المبارك وذلك استجابة لأولياء الأمور وأعطاء فرصة للطلاب أولياء الأمور للتفرغ للعبادة في الشهر الكريم، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي للعام الدارسي المقبل 1443 هجريا حتي يستعد الطلاب للعام المقبل.

وفي السطور التالية نتعرف علي قرار تقديم الاختبارات والتقويم الدراسي بعد إصدار الأمر الملكي، وموعد إجازة نهاية العام لكل المراحل الدراسية والتقويم الدراسي للعام المقبل 1443 هجريا وغيرها من المعلومات الأخري.

تقديم الاختبارات في رمضان 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقتضي بتقديم الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الثاني وتقديم موعد إجازة نهاية العام في ظل اهتمامة بالطلاب والطالبات في مختلف الصفوف الدراسية في المملكة سواء للطلاب التعليم العام أو طلاب التعليم الجامعي والتدريب التقني.

وجاء الأمر الملكي حرصا علي تحقيق مكاسب تربوية وتعليمية لجميع الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية وبما ينعكس علي نتائج الطلاب بشكل إيجابي والمستوي التعليمي في أداء الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

التقويم الدراسي بعد الأمر الملكي

أوضحت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي المتبقي من العام الدراسي الحالي بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر الملكي بتقديم موعد الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الثاني لتقام في الأول من شهر رمضان المبارك حيث جاء التقويم الدراسي بعد الأمر الملكي علي النحو التالي:

امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني: من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الأول من رمضان 1442 هجريا الموافق 13 من شهر أبريل الجاري.

امتحانات المرحلة المتوسطة والثانوية: من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي للمرحلة الثانوية والمتوسطة يوم الأحد السادس من شهر رمضان الموافق 18 من أبريل الجاري.

إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية: يحصل طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان الموافق 22 من أبريل الجاري.

إجازة المرحلة المتوسطة والثانوية: تبدأ إجازة نهاية العام لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان المقبل الموافق 29 من أبريل الجاري.

التقويم الدراسي قبل الأمر الملكي

كان من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية قبل صدور الأمر الملكي بالتقديم حيث كان التقويم علي النحو التالي:

إجازة عيد الفطر: كان من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الخميس 17 رمضان الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.

عودة الدراسة بعد إجازة العيد: كان من المقرر أن تكون عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء السادس من شوال الموافق 18 من مايو المقبل.

موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني: كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 11 من شوال الموافق 23 من مايو 2021.

موعد إجازة نهاية العام: كان من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام يوم الخميس الموافق 22 من شهر شوال الموافق 3 يونيو 2021.

التقويم الدراسي 1443-1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، موعد بدء العام الدراسي المقبل والتقويم الدراسي الذي يشمل جميع موعد الإجازات والامتحانات وكل المواعيد التي تهم الطالب والمعلم في العام الدراسي والذي جاء علي النحو التالي: