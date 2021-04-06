تعرف على موعد الاختبارات النهائية الجديد بالسعودية 1442 تقديم الاختبارات

تم الإعلان رسميا من قبل الملك أنه سيتم تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان 1442، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل موعد الاختبارات النهائية 1442 لجميع المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية، كما نعرض لكم ما ذكره خارد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول تقديم اختبارات الفصل الثاني في المملكة العربية السعودية فتابعونا.

أمر ملكي تقديم الاختبارات قبل رمضان

موعد تقديم الاختبارات النهائية

قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قراره اليوم حيث يتم تقديم الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية في جميع المحافظات بالسعودية.

موعد الاختبارات النهائية المرحلة الابتدائية : 1 رمضان 1442 الموافق 13 ابريل 2021.

موعد الاختبارات النهائية المرحلة المتوسطة : 6 رمضان 1442 الموافق 18 ابريل 2021.

موعد الاختبارات النهائية المرحلة الثانوية : 6 رمضان 1442 الموافق 18 ابريل 2021.

موعد اجازة الفصل الثاني

موعد اجازة الفصل الثاني المرحلة الابتدائية: 10 رمضان 1442 الموافق 22 ابريل 2021.

موعد اجازة الفصل الثاني رياض الاطفال: 10 رمضان 1442 الموافق 22 ابريل 2021.

موعد اجازة الفصل الثاني المرحلة المتوسطة: 17 رمضان 1442 الموافق 29 ابريل 2021.

موعد اجازة الفصل الثاني المرحلة الثانوية: 17 رمضان 1442 الموافق 29 ابريل 2021.

كم باقي علي تقديم الاختبارات النهائية

بحسب ما تم الإعلان عنه حول تقديم اختبارات الفصل الثاني فإن الطلاب واولياء الامور يتساءلون كم باقي علي تقديم الاختبارات النهائية فبالنسبة للمرحلة الابتدائية يتبقي أقل من أسبوعين وأما المرحلة المتوسطة والثانوية علي حد سواء في جميع المحافظات بالمملكة يتبقى لها أقل من 3 أسابيع.

ونتابع معكم المزيد حول تقديم اختبارات الفصل الثاني في جميع المناطق بالمملكة العبية السعودية لكافة المراحل التعليمية قبل الجامعية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما نتابع معكم موعد إجازة الفصل الثاني بداية من مرحلة رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، والجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي بالسعودية يستعدون لآداء اختبار القدرة المعرفية قياس بداية من يوم 27 مارس 2021 وحتي يوم 29 مارس 2021 ضمن المرحلة الثانية.

هذا كان مقالنا عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية لعام 1442، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات، ما رأيكم في موعد الاختبارات الجديد، وهل يوجد لديكم أية ملاحظات عليه، يسعدنا دائما مشاركتكم تعليقاتكم، ويسعدنا الرد عليها في أسرع وقت ممكن في موقعكم المتميز دائما موقع ثقفني، نسأل الله أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب في اختباراتهم.