تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا طريقة الحصول على التصريح ورابط تطبيق اعتمرنا

تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا طريقة الحصول على التصريح عبر اعتمرنا ورابط التطبيق، حيث تسعي المملكة في الفترة الأخيرة على تنظيم عملية استخراج تصريح العمرة ويرجع هذا لانتشار جائحة فيروس كورونا COVID-19، وفي سبيل هذا فقد قامت بالإعلان عن عمل تطبيق اعتمرنا والذي الهدف منه هو الحصول على التصريح للعمرة إلكترونياً، الأمر الذي يعمل على ضمان سلامة وصحة القائمين على استخراج التصاريح، وتعمل المملكة على زيادة الأعداد المعتمرين بالتدريج إلي أن تعود الأمور لطبيعتها، وترجع الأعداد كما كانت بعد زوال خطر فيروس كورونا، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض طريقة الحصول على التصريح لأداء الحج والعمرة عبر التطبيق، تعرف أيضا على رموز الحالة الصحية في توكلنا ومعني تغيير الحالة إلى اللون الأخضر

طريقة الحصول على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا

يتمكن كل من المواطنين والمقيمين على استخراج التصاريح للعمرة عن طريق تطبيقا اعتمرنا ويأتي هذا عن طريق الخطوات الأتية:

أولا يجب القيام بتحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات الإلكترونية وبعدها فتح تطبيق اعتمرنا.

ثم القيام بتسجيل الدخول عن طريق الضغط على “مستخدم جديد”.

وبعدها سوف يتم تحويلك إلى تبويب ليتم التأكد من امتلاكك حساب في توكلنا، وعند امتلاكك للحساب فكل ما عليك هو الضغط على خيار “استمرار”.

ثم القيام بتحديد أحد الخيارات التالية:

أحد المواطنين، أحد مقيمين، أحد مواطني دول التعاون الخليجي، معتمر خارجي.

ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من كونها صحيحة

وبعدها عليم تسجيل كلمة المرور ثم القيام بتأكيدها عن طريق إعادة كتابتها مرة ثانية.

ثم الضغط على خيار الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم الضغط على خيار “تسجيل”.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الجوال الذي قمت بتسجيلة.

تضم الرسالة رمز التحقق ويحب عليك كتابته داخل المكان الخاص به، ثم الضغط على تحقق.

وسوق يظهر التصريح لأداء العمرة والذي يجب الضغط عليه، وإذا يوحد مرافقين فيجب الضغط على خيار “إضافة مرافق”.

ثم تحديد نوع المرافق، وبعدها تسحيل البيانات الخاصة به.

ثم القيام بتحديد نقطة التجمع وبعدها الضغط على “استمرار”.

سيظهر بعد ذلك التصريح بجميع بياناته.

شروط الحصول على تصاريح أداء العمرة

قامت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية بوضع القليل من الشروط والأحكام التي يجب توافرها حتي يتم الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي: