نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تصريح العمرة عن طريق اعتمرنا وتوكلنا 1442 وخطوات الحجز في المقال التالي

يعد حجز تصريح العمرة، من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية، الذين يطوقون للذهاب إلى أداء مناسك العمرة، ووفرت المملكة الحجز إلكترونياً عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا”، وذلك لتمكين الراغبين في أداء العمرة من طلب إصدار تصاريح للذهاب للعمرة، ويتم تثبيت التطبيق بكل سهولة على الجوال. طريقة استخراج تصريح العمرة عن طريق تطبيق اعتمرنا في البداية ثبت التطبيق على الجوال الخاص بك.

يتم اختيار اللغة ، ثم الضغط على استمرار.

إذا كنت مستخدم جديد يتم الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

سيصلك رسالة تأكيد تقوم بالضغط على استمرار.

نوع المستخدم سواء كان مواطن أو مقيم أو خليجي أو من الخارج.

ثم يتم إدخال رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد ثم رقم الجوال.

اختيار إنشاء رقم سري جديد والضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك رسالة على الجوال بها رمز قم بإدخال الرمز.

الضغط على أيقونة تم.

لكي تتمكن من التسجيل في العمرة عليك الضغط على أيقونة الخدمات.

يتم اختيار أيقونة أداء العمرة.

وإذا رغبت في إضافة مرافق قم بالضغط على أيقونة إضافة مرافق، ثم الضغط على استمرار، ثم بعد ذلك سيظهر خانه بها المواعيد اختار الموعد المناسب لك.

اختيار نقطة التجمع من الاختيارات الموجودة بالتطبيق، قد انتهيت من الخطوات اللازمة لإصدار تصريح العمرة. طريقة إصدار التصريح عن طريق تطبيق توكلنا يتم فتح التطبيق توكلنا الموجود على الجوال.

تسجيل الدخول على حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم اختيار من القائمة الجانبية أيقونة تصاريح العمرة.

اختيار استخراج تصريح جديد.

تكتب البيانات التي تطلب منك بعناية ودون أي أخطاء.

في حالة وجود مرافقين تكتب البيانات الخاصة بهم. الوسوم عمر شويل - جدة حجز تصريح العمرة عن طريق اعتمرنا وتوكلنا 1442 وخطوات الحجز error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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