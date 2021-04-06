نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن منع تصاريح العمرة والصلوات في الحرم من أول رمضان في المقال التالي
العديد من التصريحات الهامة خرجت لنا الآن من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أصبح اتخاذ الإجراءات الاحترازية المختلفة خوفا على انتشار فيروس كورونا المستجد الكوفيد 19 بين المصلين والمعتمرين مرة أخرى على الرغم من انتشار المصل بشكل كبير داخل المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية وتلقى عدد كبير من المقيمين داخل المملكة المصل، لكن حالة كبيرة من التأهب والاستعداد من أجل استقبال الشهر الفضيل في الحرم والمسجد النبوي أيضا لذا أتت وزارة الحج والعمرة بالعديد من القرارات والتصريحات الهامة بخصوص بداية شهر رمضان الكريم ومن أهمها إجراءات حجز تصاريح العمرة والصلوات في المسجد النبوي بدءا من 1 رمضان 1442.
تصريحات وزارة الحج والعمرة السعودية 1رمضان 1442
حرصا من وزارة الحج والعمرة على صحة وسلامة المواطنين رواد الحرم والمسجد النبوي الشريف وحرصا على سلامة العاملين بالحرمين الشريفين قررت وزارة الحج والعمرة اتخاذ العديد من الإجراءات الآن والتي يتم تطبيقها بدءا من يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442 هجريا في الحرم والمسجد النبوي وكان أهم تلك القرارات التالي:
- منع تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي أيضا وذلك للأشخاص المحصنين سواء الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا أو المتعافين من الإصابة وأيضا الحاصلين على جرعة من اللقاح ومضى عليهم 14 يوم فقط.
- حجز كافة التصاريح الخاصة بأداء العمرة وزيارات المسجد سيكون من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا عن طريق حجز الزمن المتاح داخل التطبيق وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.
- يتم التأكد من التصاريح الخاصة بالمعتمر أو الزائر من خلال حسابه المباشر في تطبيق توكلنا.
- تم التأكيد من قبل الوزارة أن كافة التصريحات ستكون من خلال تطبيق توكلنا و اعتمرنا ويجب الابتعاد عن أي حملات ومواقع وهمية.
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