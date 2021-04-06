نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تحظر عمل الوافدين في تلك المهن لعام 2021 بدون استيفاء بعض الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تحظر عمل الوافدين ، أعلنت المملكة العربية السعودية حظر عمل الوافدين بداخلها في عدد من المهن بلغت 17 مهنة وذلك دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وذلك بعد أن تم الإعلان عنه من خلال نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في المملكة، وأوضح مؤكدًا على العمالة الوافدة بالمملكة ضرورة التأكد من الحصول على ترخيص مزاولة المهن تجنبًا للوقوع في مخالفات كبرى تصل إلى حرمانهم من الوظيفة.

السعودية تحظر عمل الوافدين

وأشارت المصادر السعودية أن المهن التي تم حظر العاملين بها دون الحصول على ترخيص عمل بداخلها هي ” البناء، الدهان، النجار، الحلاق، عامل تقليم الأشجار، ميكانيكي سيارات، اختصاصي المساج، الكهربائي، السباك، الفني ستلايت، عامل مكافحة الآفات والحشرات، منظف خزانات المياه، منظف الأثاث، فني الإلكترونيات، عامل تزيين النساء”، وتلك المهن يجب على العاملين بها التوجه للحصول على ترخيص من أجل مزاولة المهنة بها.

بالإضافة إلى ذلك فأنه سوف يتم عمل اختبارات مهنية داخل المملكة عن طريق المختصين والخبراء وعمل اختبارات خاصة بالعمالة قبل أن يتم استقدامهم من دولها وذلك عن طريق شبكات دولية متخصصة للتأكد من صلاحيتهم للعمل.

خطوات الحصول على ترخيص العمل

أوضحت التفاصيل أنه من الممكن الحصول على تراخيص مزاولة المهنة عبر وزارة الموارد البشرية، حيث أعلن عادل حنفي أن وزارة الموارد البشرية أكدت حظر المملكة عمل الوافدين وتوظيفهم لدى صاحب العمل إذا كان الوافد لا يحمل رخصة مزاولة المهنة أو الحرفة، ولا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة بدون رخصة العمل، وكان ذلك أيضًا دون شروط إتفاقية المملكة من أجل إلغاء نظام الكفيل.

مدة ترخيص العمل للوافدين

ويمكن للمهني أو الحرفي العاملين بأي مهنة الحصول على بطاقة الترخيص لممارسة العمل، حيث يتم منح الترخيص لمدة لا تتعدى الأربع سنوات، وعليه أن يقدم طلب لتجديد رخصة العمل قبل أن تنتهي المدة الخاصة به بشهرين على الأقل، وأشارت المملكة إلى أن تلك القرارات جاءت ضرورية من أجل تنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى الإرتقاء بجودة الخدمة.

يذكر أنه بعد أن قررت المملكة تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والذي أطلق عليه إلغاء نظام الكفيل، أشارت إلى أن أهم أسبابه أن يتجاوز الراغبين للإلتحاق بسوق العمل إختبارات الفحص المهني لكي يتم قبولهم بها.