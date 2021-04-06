نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الحصول على تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا وشروط تصريح العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا ، يزداد البحث في هذه الأيام خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم حول آلية استخراج تصريح العمرة؛ حيث أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد موقع إلكتروني آخر خاص باستخراج تصريح العمرة سوى تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وأكدت على ضرورة الالتزام بشروط تصريح العمرة، كما أعلنت أنه سيتم منح التصاريح في أول رمضان القادم، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

آلية الحصول على تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الشخصي على تويتر أنه سوف يتم منح تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا في 1 رمضان 1442، وأنه يجب على كافة المتقدمين الالتزام شروط تصريح العمرة، وفيما يلي آلية استخراج تصريح العمرة:

العمل على فتح تطبيق اعتمرنا على الجوال بعد الانتهاء من عملية التثبيت. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. العمل على تحديد إذا كان مواطن أو مقيم أو أحد الخيارات المتاحة. القيام بتعبئة الحقول الخاصة بالبيانات الشخصية بدقة. القيام بتسجيل كلمة المرور وإعادة تأكيدها من أجل إتمام عملية تسجيل دخول تطبيق اعتمرنا. الموافقة على الشروط والأحكام، منها النقر على تسجيل. النقر على تصريح العمرة، وتحديد المرافقين وتسجيل بياناتهم. العمل على تحديد الموعد والمكان. النقر على استمرار، ومن ثم الانتظار حتى تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بتصريح العمرة.

ضوابط استخراج تصريح العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة ضوابط منح تصاريح العمرة عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا المعتمدين، مشددة على عدم اتباع المواقع المضللة لاستخراج تصريح العمرة، وقد حددت مجموعة من الضوابط التي من خلالها يتم استخراج تصريح العمرة بكل سهولة:

استخراج تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي يتم من خلال التطبيقات المعتمدة فقط، وهم تطبيق اعتمرنا، وتطبيق توكلنا.

التحقق من صلاحية تصريح العمرة، وإبراز التصريح يكون من خلال تطبيق توكلنا.

الحالة الصحية للمواطن عند استخراج تصريح العمرة توكلنا يجب أن يكون محصن بإحدى الحالات التالية:

حصل على جرعتين من لقاح كورونا. مضى أربعة عشر يومًا على تاريخ جرعة لقاح كورونا. محصن ومتعافي من الكورونا.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها بصدد زيادة الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في شهر رمضان لهذا العام؛ من أجل تفعيل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، وبهذا نكون تعرفنا على خطوات الحصول على تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا، وضوابط وشروط تصريح العمرة لهذا العام 1442 هـ – 2021 م.