أحصل على لعبة ماين كرافت minecraft ودخول مسابقة منصة مدرستي تبرمج

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن لعبة ماين كرافت التعليمية والتي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم بعد القيام بإنشاء مسابقة منصة مدرستي تبرمج والتي شهدت إقبال كبير من الطلاب خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تنزيلها على الهاتف الخاص بالطلاب والبدء في الاشتراك بالمسابقة، التي أعلن عنها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

لعبة ماين كرافت minecraft

ماين كرافت هي أحد الألعاب التي اشتهرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة، والتي تعرف باسم بالإنجليزية: Minecraft وقد بدأ تطوير اللعبة بشكل مستقل في عام 2009، وذلك على يد المطور السويدي ماركوس بيرسون، والذي عرف مؤخرًا باسم نوتش، حيث قام بإنشاء شركة خاصة به صانع ألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية، وقام بإطلاق اسم موجانغ (Mojang) عليها، حيث قام بالاستحواذ عليها من قبل شركة مايكروسوفت في عام 2014.

وفي خلال فترة زمنية بسيطة لاقت اللعبة الكثير من الحب والإعجاب من قبل عدد كبير من اللاعبين، وذلك في مختلف دول العالم، كما قامت اللجنة بتوفير الكثير من المزايا التي لا تتوافر في نظائرها من الألعاب، والتي منها البناء واللعب بشكل جماعي، والإستكشافات المستمرة، والعمل على مواجهة الوحوش بشكل مستمر.

الأنظمة التي تدعم لعبة ماين كرافت

يمكنك اللعب بشكل جماعي وكذلك يمكنك اللعب بشكل فردي في خلال هذه المجموعة، كما تتناسب اللعبة للعب في العديد من الأنظمة منها ما يأتي:

نظام microsoft windows

نظام إكس بوكس.

نظام أندرويد.

نظام لينكس.

نظام بلاي ستيشن.

نظام mac.

نظام ios.

حيث يمكن للطلاب تنزيل اللعبة من خلال المتجر الخاص بكل جهاز والبدء في لعبها بكل سهولة، وذلك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو باقي الدول.