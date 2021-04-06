نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وبدء مغامرة لعبة ماين كرافت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الكثير من الطلاب السعوديين الآن يبحثون عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية والبدء في استخدام لعبة ماين كرافت والتي أعلن عنها ضمن مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم مؤخراً، وذلك بعد أن تحولت المصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية وكافة الإدارات والمؤسسات إلى النظام الإلكتروني وتقديم الخدمات عبر الاتصال بالإنترنت والدخول على المواقع الخاصة بتلك المصالح والتي تقدم الخدمات للمواطنين إلكترونياً.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

وقامت وزارة التعليم السعودية بالاعتماد على المنصة لاستكمال الدراسة والعمل الدراسي بعد تعليق العمل بالمدارس، وتقدم من خلالها الطلاب وطالبات مختلف الصفوف المقيدين بجميع المراحل التعليمية، وتقدم مجموعة من الخدمات بمجرد تسجيل الدخول على المنصة.

ويمكن الآن لجميع الطلاب الحصول على خدمات المنصة التعليمية مدرستي من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي

تسجيل الدخول على المنصة.

كتابة الاسم بالكامل.

إدخال المرحلة التعليمية.

الضغط على زر تسجيل

ومنها سوف تفتح معك الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة والتي من خلالها يمكنك الحصول على مختلف الخدمات الخاصة بالمنصة.

لعبة ماين كرافت التعليمية

كما أعلنت الوزارة عن البدء في استخدام لعبة ماين كرافت التعليمية والتي تساعد الطلاب على تعلم البرمجة، وذلك ضمن مسابقة تنظمها من خلال المنصة الإلكترونية، ويمكن لجميع الطلاب تحميل اللعبة على الهاتف أو الجهاز الإلكتروني الخاص بهم والبدء في الاشتراك بالمسابقة من خلال المنصة، وذلك بعد أن قامت الحكومة السعودية بالاعتماد على النظام الإلكتروني في كل شيء الآن، حيث يمكن إجراء كافة الإجراءات من خلال المواقع باستخدام الإنترنت المنزلي دون حاجة للذهاب الإدارات والمصالح والمؤسسات الحكومية، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الحكومة على مختلف المستويات.