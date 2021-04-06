خطوات التسجيل في ساند2021 التأمين ضد التعطل عن العمل وكم مبلغ التعويض

خطوات التسجيل في ساند2021 التأمين ضد التعطل عن العمل والمبلغ المتوقع للتعويض، حيث يعتبر ساند من أهم وأجدد المواقع التي قامت المؤسسات المختلفة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بإطلاقها وذلك للعمل علي مساعدة الأفراد الذين تم الاستغناء عنهم من مكان أعمالهم لأسباب خارجة عنهم ولا دخل لهم بها، حيث تقوم التأمينات الاجتماعية بالمملكة بتكفل هؤلاء الأفراد ودعمهم ومساعدة عائلتهم حتي يتمكنوا من الحصول علي علي وظيفة أو عمل أخر، ويتم هذا مع الالتزام بالتدريب كفرض ينبغي علي الشص أن يلتزم به خلال الفترة التي يتم تحديدها له، كما يساعده هذا التدريب في سرعة الحصول علي عمل، واليوم سنعرض إليكم أهم التفاصيل التي تخص التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وأيضا المبلغ المتوقع دفعه كتعويض .

خطوات التسجيل في ساند2021 التأمين ضد التعطل عن العمل

في حالة أن يتم التأكيد من الاشتراك في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل يجب عليك إتباع الخطوات والتعليمات المطلوبة ليتم التسجيل في الموقع وتتلخص هذه الخطوات في الأتي :

أولا يجب الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني الرسمي منصة ساند

ثم الدخول علي القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية

ثم ينبغي اختيار أمر الأهلية لاستحقاق تأمين ساند

ثم يجب تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح وإدخال أيضا الرمز الذي سوف يظهر لك علي الصورة.

المبلغ المتوقع دفعه كتعويض للتعطل عن العمل

بعد أن يتم الاستغناء عن الشخص من العمل عليه التسجيل في ساند في خلال أقل من 90 يوما، وبعدها سيوفر له النظام تدريب محدد لمساعدته في سرعة الحصول علي وظيفة جديدة، كما يقدم له التأمين مبلغ معين حتي يتمكن من العيش حتي إيجاد عمل بديل.

ويوفر النظام للشخص العاطل عن العمل نسبة 60% من مرتبه الذي يحصل عليه في خلال الثلاث شهور الأولي .

وبعدها يتم تخفيض نسبة التأمين إلي 50% من إجمالي المرتب الذي كان يتقاضاه في أخر تسع شهور من السنة.

تم تحديد الحد الأقصى للراتب 9000 ريال سعودي، والحد الأدنى 2000 ريال سعودي.

كما تم ذكر أن المدة التي يستطيع المتعطل أخذ التأمين من ساند هي عام واحد بعد ترك العمل كما يمكنك معرفة أيضا خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة احتساب مبلغ الخصم

ومن الجدير بالذكر أن يعتبر ساند أهم البرامج التي ساعدت في تقديم الدعم للمشتركين والمنشآت بالقطاع الخاص أثناء فترة انتشار كورونا، حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق صندوق ساند بالتكفل لدفع جزء من راتب العاملين السعوديين داخل المنشآت بالقطاع الخاص، ما نتج عنه تخفيف الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا على المنشآت بالقطاع الخاص، مما عمل على المساعدة في منع فقدان الموظفين لعملهم.