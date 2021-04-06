نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
مساعدة الضمان الاجتماعي ازداد البحث خلال الأيام القليلة الماضية من كافة المواطنين السعوديين الذي لهم حق الاستفادة من المساعدة الخاصة بالضمان الاجتماعي، وذلك بسبب التأخير في الإعلان عن صرف هذه الدفعة، ويقدم هذا الدعم للمواطنين السعوديين الأكثر احتاجًا بالمملكة وذلك محاولة م السلطات السعودية للتصدي لحالات الفقر الموجودة بالمملكة، وتقدم هذه المنحة للأفراد أصحاب الدخول المعدومة والمعدومة والغير تحصلين على أعمال من أجل مساعدتهم في التصدي لغلاء وارتفاع الأسعار الذي اجتاح المملكة في كافة السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، ويمكن لأي فرد أن يحصل على دعم المساعدة المقطوعة إذا توفرت فيه الشروط والضوابط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي سوف موفرها لكم خلال السطور القليلة القادمة، فقط تابعونا.
شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة
يمكن لأى مواطن سعودي مقيم بالمملكة العربية السعودية الحصول على دعم المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الأصل.
- الإقامة بصفة دائمة داخل حدود المملكة.
- السيدات الأرامل والمطلقات.
- الأفراد محدودي ومعدومي الدخل.
- ذوي الإعاقات إضافة إلي ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأسر التي ليس لها عائل.
- أسر السجناء.
- أسر الشهداء.
موعد صرف المساعدة المقطوعة
الآن يمكن للجميع معرفة مواعيد وتاريخ صرف دفعة هذا العام من المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي وذلك من مصدرها الرسمي الموثوق فيه بعيدًا عن المواقع التي تروج الاشاعات والتي هدفها الربح المالي فقط، عليكم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط وزارة العمل هنا.
- تسجيل الدخول على نفس الرابط.
- كتابة اسم المستفيد رباعيًا.
- إدخال رقم هوية المستفيد.
- إدخال رقم الطلب الخاص به.
- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
- اضغط على زر تسجيل.
ومنها سيفتح معك موقع الوزارة كل ما عليك فعله اختيار الاستعلام عن مساعدة الضمان الإجتماعي، ومنها ستكون كافة المعلومات والمواعيد التي تريد الاستعلام عنها متاحة أمامك على الشاشة.
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