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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تصريح العمرة وخطوات الحجز 2021 في المقال التالي
شروط تصريح العمرة وخطوات الحجز 2021، أقترب شهر رمضان سيبدأ بعدها موسم العمرة، وبالطبع يرغب الكثير من المسلمين في الذهاب إلى أداء العمرة، ولكن حدثت الكثير من التغييرات خلال السنوات الأخيرة، ووضعت المملكة السعودية الكثير من الشروط والإجراءات الاحترازية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
شروط تصريح العمرة وخطوات الحجز 2021
سوف يكون هناك بعض الشروط والإجراءات الجديدة هذا العام للحصول على تصريح، ولذلك يرغب الكثير من المسلمين في معرفتها حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح، سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط وأيضًا خطوات الحجز.
شروط الحصول على تصريح العمرة
- يجب على المعتمر الدخول على تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا وإتباع وانهاء جميع الاجراءات المطلوبة عليه للحصول تصريح لأداء العمرة والصلاة بالمسجد النبوي.
- يجب أن يكون المتقدم تلقي لقاح كورونا سواء كان المتقدم مواطن سعودي أو من خارج المملكة.
- يجب أن يكون مر 14 يومًا على حصول المتقدم على لقاح كورونا ونفس الأمر بالنسبة الذي أصيب وتعافي.
- يجب أيضًا على المعتمر تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل دخوله المملكة السعودية.
- يجب تقديم شهادة تفيد بأن المعتمر قام بإجراء فحص كورونا وأنه لا يحمل الفيرس ويجب أن يكون هذا الفحص قبل السفر ب 72 ساعة فقط.
- يجب أن يخضع المعتمر إلى الحجر لمدة 72 ساعة فور وصوله للمملكة .
- يجب على المعتمر بعد وصوله الخضوع إجراء فحص فيروس كورونا مرة أخري من خلال جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.
- الخضوع إلى جميع شروط الوقاية مثل ارتداء الكمامة وغيرها.
- يجب على المعتمر الالتزام بالصول في المواعيد المحددة لزيارة الاماكن المقدسة.
يكون حجز رحلة العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات الأتية.
- يجب تحميل تطبيق اعتمرنا الهاتف الخاص في البداية.
- بعد الدخول على التطبيق يتم الضغط على الخانة الخاصة بمستخدم جديد، بعد ذلك سوف يطلب إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- يجب بعد ذلك الضغط على قبول جميع الشروط والأحكام.
- يجب الحصول على تصريح لأداء العمرة والذهاب إلى زيارة الأماكن المقدسة.
- تقديم الأوراق الرسمية التي تفيد بعد الإصابة بفيرس كورونا أو أي أمراض معدية أخرى.
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