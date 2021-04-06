القرارات الأخيرة في السعودية وإلغاء بلاغات هروب، والتى ينبغي أن يعلمها كل وافد داخل المملكة العربية السعودية، والتى ينبعى عليك معرفتها نتيجة تعديل معظم البنود المرتبطة بنظام كفالة العمالة، واتخاذ مجموعة من البنود الجديدة، التي يمكن من خلالها ضمان صاحب العمل وتوفير الفرص الأفضل لتحسين البيئة العملية التي لها تأثير كبير على اقتصاد المملكة، ومن أجل ذلك سوف نوجه الحديث عن العمالة الوافدة والقرارات المرتبطة بإلغاء بلاغات الهروب.

القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب

ينبغي أن يقوم الكفيل بتقديم بلاغ ضد العاملين الذين يتغيبون عن العمل لمدة تصل إلى 15 يوم، كما يحق له القيام بذلك إذا قام العامل برفض تجديد الإقامة الخاصة به، ويقوم بذلك من أجل عدم تحمل المسؤولية الكاملة له إذا تعرض إلى بعض المشاكل التي تؤدي إلى القبض عليه أو المطالبة بدفع الغرامة الخاصة به.

طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب

الخطوات اللازمة للاستعلام عن بلاغ الهروب والمعلومات المتعلقة بهذا الأمر، والتى يمكن الاستعلام عنها عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات ومنها ما يلي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية

بعد ذلك قم باختيار الخدمة المرتبطة بالجوازات وسوف تجدها بكل سهولة في القائمة الرئيسية.

سوف تنتقل بطريقة مباشرة إلى بوابة أبشر.

قم بالضغط على خدمة الأفراد.

سجل الدخول عن طريق الاسم الخاص بك وكتابة كلمة المرور.

الضغط على الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بإقامتك. يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الاقامة من الموضوع التالى الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم المقيم وشروط تجديد الإقامة

بعد ذلك ينبغي كتابة الرقم الخاص بالإقامة المرغوب الاستعلام عنها ثم يتم الضغط على عرض.

بمجرد أن تضغط على عرض سوف تجد جميع المعلومات المتعلقة بك ومعرفة إن كان هناك كفيل قام بتقديم بلاغ هروب لك أم لا.

إلغاء بلاغات هروب

يستطيع العامل أن يقوم بإلغاء بلاغ الهروب في حالة وجود بعض الأسباب القهرية التي أدت إلى غيابه وبالتالي لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك ومنها ما يلي:

ينبغي أن يقوم العامل بتقديم بلاغ من أجل إلغاء الهروب، ويكون هذا البلاغ مكتوب بخط اليد ويقوم بإرساله للفروع الخاصة بإدارة الوافدين، بالإضافة إلى أن الكفيل أو النائب هو المسئول عن توصيل هذا الأمر.

يستطيع العامل أيضًا إلغاء البلاغ بشكل إلكتروني من خلال زيارة بعض المواقع المرتبطة بوزارة العمل التي توجد داخل المملكة العربية السعودية.

الخطوات اللازمة لإلغاء بلاغ الهروب

يستطيع العامل إلغاء هذا البلاغ عن طريق البوابة المرتبطة بوزارة العمل التي توجد داخل المملكة ويمكن القيام بذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهي ما يلي: