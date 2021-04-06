هنا رابط نظام فارس الخدمة الذاتية || طريقة رفع بطاقة الترقية وخطوات أنشاء حساب جديد لتحديث البيانات

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم المواقع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي، من قبل منسوبي وزارة التعليم السعودية فالنظام هو المنوط به تقديم كافة الخدمات للمعلمين والموظفين الإداريين المنسوبين للوزارة إلكترونياً، ومتابعة الخدمات إلكترونياً دون مراجعة الجهة التي تقدم إليها طلب الخدمة، وأعلنت وزارة التعليم مؤخراً عن فتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية للدرجات من الثالث عشر فما دونها، ودعت من تنطبق عليهم الشروط للترقية الدخول على نظام فارس وتحديث بياناتهم من أجل رفع بطاقات الترقية، ومن ليس له حساب على النظام سنشرح له خطوات أنشاء حساب جديد بكل سهولة، ليتمكن من الدخول وتسجيل بطاقة الترقية الخاصة به.

موعد رفع بطاقات الترقية على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، أن الموظفين الإداريين الذين يشغلون الدرجة الثالثة عشر فما دونها والذين تنطبق عليهم شروط الترقية، يمكنهم الدخول على رابط نظام فارس الإلكتروني وتحديث بياناتهم ورفع بطاقات الترقية من خلال النظام الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية.

خطوات رفع بطاقة الترقية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول على حسابك الشخصي في نظام فارس للخدمة الذاتية.

ملء البيانات المطلوبة الشخصية والوظيفية وتسجيل مقر العمل ورقم الجوال والرغبات والإقرار.

ثم الضغط على حفظ البيانات المسجلة.

الضغط على أراسل للموافقة.

طريقة أنشاء حساب على نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول على منصة فارس الخدمة الذاتية الإلكترونية. الضغط على أنشاء حساب جديد. تسجيل وملء استمارة البيانات المطلوبة من الشخص الراغب في أنشاء حساب. كتابة الكود التأكيدي ثم الضغط على كلمة submit. أنتظر رسالة نصية برمز التفعيل على النظام. قم بإضافة الرمز الذي وصلك وأضغط على كلمة تسجيل بذالك تكون أنشأة حساب جديد.

طريقة تحديث البيانات عبر منصة بياناتي الوظيفية

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية ومنها على منصة بياناتي.

الدخول على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

أصافة وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها للتأكد من صحتها.

تسجيل البيانات الجديدة التي يرغب في أضافتها من دورات تدريبية أو أي شيء أخر.

الضغط على زر تحديث البيانات وبذالك تتم تحديث البيانات.

ملاحظات هامة عند التسجيل عبر نظام فارس الخدمة الذاتية