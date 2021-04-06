استلم 150 ألف قرض العمل الحر أقساط بلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

عند موافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يمنح قرض العمل الحر تمويل عيني لصاحب التمويل 150 ألف ريال سعودي بأقساط ميسرة شهرية لمدة 60 شهراً بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومخصص ذلك التمويل للعاطل والموظف بالمملكة العربية السعودية لمنحه فرصه للعمل وفتح مشروع قائم له داخل أراضي المملكة مما يؤدي إلى حياة أفضل في المجتمع وأمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه قرض حسن بدون فوائد عند دفع جميع أقساط القرض لذلك يشترط على صاحب التمويل الإلتزام في سداد تلك الأقساط الشهرية لضمان استمرار التمويل في المملكة وتم السماح لجميع العاطلين والموظفين التقديم الإلكتروني على قرض العمل الحر عن طريق رابط التقديم على منتج تمويل نفاذ الذي يهدف إلى العمل الحر في المملكة العربية السعودية من خلال قرض بنك التنمية الاجتماعية

شروط الموافقة على طلب 150 ألف من قرض العمل الحر بالسعودية

وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي ولكن لن يتم الموافقة على الطلب إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

وثيقة العمل الحر لابد من إحضارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قبل التقديم على منتج نفاذ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين

التقديم يكون من عمر 21 عام حتى 60 عام للموافقة على طلب قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

على كل الموظفين المتقدمون لطلب قرض نفاذ للعمل الحر التأكد أولاً بأن لا يزيد الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي عند التقديم على التمويل بالبنك

يطلب منتج نفاذ للعمل الحر أن يكون المتقدمين من العاطلين أو الموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية ولهم هوية وطنية سارية

كافة مميزات الحصول على قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية