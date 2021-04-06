استلم 150 ألف قرض العمل الحر أقساط بلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

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عند موافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يمنح قرض العمل الحر تمويل عيني لصاحب التمويل 150 ألف ريال سعودي بأقساط ميسرة شهرية لمدة 60 شهراً بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومخصص ذلك التمويل للعاطل والموظف بالمملكة العربية السعودية لمنحه فرصه للعمل وفتح مشروع قائم له داخل أراضي المملكة مما يؤدي إلى حياة أفضل في المجتمع وأمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه قرض حسن بدون فوائد عند دفع جميع أقساط القرض لذلك يشترط على صاحب التمويل الإلتزام في سداد تلك الأقساط الشهرية لضمان استمرار التمويل في المملكة وتم السماح لجميع العاطلين والموظفين التقديم الإلكتروني على قرض العمل الحر عن طريق رابط التقديم على منتج تمويل نفاذ الذي يهدف إلى العمل الحر في المملكة العربية السعودية من خلال قرض بنك التنمية الاجتماعية
شروط الموافقة على طلب 150 ألف من قرض العمل الحر بالسعودية
وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي ولكن لن يتم الموافقة على الطلب إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل
- وثيقة العمل الحر لابد من إحضارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قبل التقديم على منتج نفاذ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين
- التقديم يكون من عمر 21 عام حتى 60 عام للموافقة على طلب قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
- على كل الموظفين المتقدمون لطلب قرض نفاذ للعمل الحر التأكد أولاً بأن لا يزيد الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي عند التقديم على التمويل بالبنك
- يطلب منتج نفاذ للعمل الحر أن يكون المتقدمين من العاطلين أو الموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية ولهم هوية وطنية سارية
كافة مميزات الحصول على قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية
- أمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه بدون فوائد عند الطلب من بنك التنمية الاجتماعية
- تمويل العمل الحر متاح بأقساط ميسرة شهرية حتى 60 شهراً من بنك التنمية الاجتماعية
- الدفع الإلكتروني على قرض العمل الحر من أهم المزايا التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
- يمنح لكل العاطلين عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالتسجيل في التأمين الاجتماعي بالسعودية
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