رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 backtoschool.sa لمتابعة الحصص والشروحات

تحرص الحكومة السعودية بشكل مستمر على تطوير المنظومة التعليمية وإبتكار العديد من الوسائل الحديثة التي تكون حلقة وصل بين المعلم وطلابه، ومن بين تلك الوسائل المنصات التي أطلقتها مؤخراً وعلى رأسهم منصة مدرستي التعليمية التي أنشأتها لاستكمال العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد نتيجة وباء كورونا المستجد الذي إنتشر في البلاد مما أعاق سير الرحلة التعليمية في المدارس وسخرت فيها جميع التقنيات الممكنة التي سيحتاج إليها الطالب أو المعلم سواء من خلال الفصول الافتراضية أو متابعة الدروس والحصص والحضور والغياب وتبادل الأسئلة بين التلاميذ والمدرسين، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة أداء الواجبات ورفعها على الموقع، لذلك استطاعت منصة مدرستي أن تحقق مكاسب معنوية هائلة منذ أن تم اطلاقها.

منصة مدرستي التعليمية 1442

قرر وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أن يتم تحويل التعليم التقليدي إلى تعليم عن بعد بعد أن دوى وباء كورونا المستجد في البلاد وأصبح هنالك خطراً كبيراً على صحة الطلاب وسلامة معلميهم في استكمال التحصيل الدراسي في المدارس وتواجدهم في الفصول كان ذلك في منتصف شهر أغسطس الماضي 2020م، ولذلك بدأت الوزارة في التفكير حول ابتكار نموذج للتعليم الإلكتروني التقني الحديث ذو كفاءة عالية ومُرضية ومن هنا جاءت فكرة منصة مدرستي التعليمية السعودية التي سوف نطرح حولها عن كيفية التسجيل فيها خلال السطور اللاحقة، وأكد الوزير أيضاً أن هنالك نسخة آخرى من المنصة سيتم طرحها الفترة المقبلة لطلاب المرحلة المبكرة لرياض الأطفال، بالإضافة إلى مسابقة تبرمج التي سبق وأن تكلمنا عنها.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442

لابد من اتباع الخطوات التالية لتمكن من التسجيل عبر المنصة: