نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 backtoschool.sa لمتابعة الحصص والشروحات في المقال التالي
تحرص الحكومة السعودية بشكل مستمر على تطوير المنظومة التعليمية وإبتكار العديد من الوسائل الحديثة التي تكون حلقة وصل بين المعلم وطلابه، ومن بين تلك الوسائل المنصات التي أطلقتها مؤخراً وعلى رأسهم منصة مدرستي التعليمية التي أنشأتها لاستكمال العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد نتيجة وباء كورونا المستجد الذي إنتشر في البلاد مما أعاق سير الرحلة التعليمية في المدارس وسخرت فيها جميع التقنيات الممكنة التي سيحتاج إليها الطالب أو المعلم سواء من خلال الفصول الافتراضية أو متابعة الدروس والحصص والحضور والغياب وتبادل الأسئلة بين التلاميذ والمدرسين، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة أداء الواجبات ورفعها على الموقع، لذلك استطاعت منصة مدرستي أن تحقق مكاسب معنوية هائلة منذ أن تم اطلاقها.
منصة مدرستي التعليمية 1442
قرر وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أن يتم تحويل التعليم التقليدي إلى تعليم عن بعد بعد أن دوى وباء كورونا المستجد في البلاد وأصبح هنالك خطراً كبيراً على صحة الطلاب وسلامة معلميهم في استكمال التحصيل الدراسي في المدارس وتواجدهم في الفصول كان ذلك في منتصف شهر أغسطس الماضي 2020م، ولذلك بدأت الوزارة في التفكير حول ابتكار نموذج للتعليم الإلكتروني التقني الحديث ذو كفاءة عالية ومُرضية ومن هنا جاءت فكرة منصة مدرستي التعليمية السعودية التي سوف نطرح حولها عن كيفية التسجيل فيها خلال السطور اللاحقة، وأكد الوزير أيضاً أن هنالك نسخة آخرى من المنصة سيتم طرحها الفترة المقبلة لطلاب المرحلة المبكرة لرياض الأطفال، بالإضافة إلى مسابقة تبرمج التي سبق وأن تكلمنا عنها.
التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442
لابد من اتباع الخطوات التالية لتمكن من التسجيل عبر المنصة:
- الدخول إلى رابط منصة مدرستي.
- ادخال الإيميل الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور.
- قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 backtoschool.sa لمتابعة الحصص والشروحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.