خطوات الإستعلام عن قبول حالة التأهيل الشامل والشروط المطلوبة1442

خدمة التأهيل الشامل هي أحد الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلى المواطنين السعوديين من ذوي الإعاقات المرضية، حيث تعمل أن المستفيدين من هذه الخدمة يتم توفير لهم كافة المستلزمات الطبية والأمور الأخري التي تساعدهم في عيش حياة كريمة دون معاناة، وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم خطوات الإستعلام عن قبوا الحالة في برنامج التأهيل الشامل وكذلك الشروط التي يجب توافرها عند التقديم.

خطوات الإستعلام عن قبول حالة التأهيل الشامل

يمكن المواطنين السعوديين الذين يعانون من إعاقات معينة، والذين قد تقدموا بطلب تسجيلهم في برنامج التأهيل الشامل الإستعلام عن قبول الحالة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط الموقع الإليكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع، وذلك من خلال القيام بكتابة رقم المستفيد ورقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

قم بتحديد نوع الإعاقة، والحالات الأخري المتعلقة بالإعاقة وهي إما أن يكون الشخص من الأيتام أو من ذوي القدرات الخاصة.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه في الأماكن المخصصة لها.

ثم قم بنقل رمز التحقق الظاهر امامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض.

سوف يتم نقلك إلي صفحة أخري تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بطلبك وإذا كان قد تم قبوله أم لا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على خدمة التأهيل الشامل

يجب على المواطنين الراغبين في التقدم بطلب التسجيل في برنامج التأهيل الشامل إرفاق هذه الأوراق بطلب التقديم:

القيام بإرفاق وثيقة رسمية معتمدة تثبت قيمة الراتب الشهري الذي يتحصل عليه الشخص المتقدم بطلب الحصول على دعم التأهيل الشامل.

إرفاق عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس ٦*٤ سم.

إحضار تقرير طبي يثبت وجود إعاقة، ويشترط أن يكون هذا التقرير معتمد.

إرفاق صورة وأصل بطاقة الهوية الوطنية.

الشروط اللازم توافرها للتقديم في التأهيل الشامل

لابد من توافر عدد من الشروط الأساسية عند التقدم بطلب الحصول على دعم التأهيل الشامل والتي تتمثل في كل من الآتي:

في حالة إذا كان الشخص المتقدم من ذوي القدرات الخاصة ، فيشترط وجود تقرير طبي معتمد بحالته.

يشترط ألا يكون المتقدم مستفيداً من أحدى الخدمات الأخري التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

ألا يزيد راتب الشخص الأعزب عن 2500 ريال سعودي والحد الأقصي لقيمة راتب الشخص المتزوج ورب الأسرة هو 3000 ريال سعودي شهريا.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل أساسي ومستمر في أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد من الخدمة عن عامين وألا يزيد عن عمر 45 عاما.

أما في حالة تجاوز عمر المتقدم 45 عاما وهو الحد الأقصى، فلابد أن يقوم بتقديم تقرير طبي معتمد يفيد بأن الإعاقة قد لحقت به قبل عمر ال 45.

ويتم استثناء بعض الأشخاص من الشرط السابق وهم (مصابي الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان والأمراض النفسية المزمنة).

رواتب مستفيديي التأهيل الشامل

تقدم وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية دعما ماديا للأشخاص من ذوي الإعاقات المزمنة.