يعتبر الحصول على تصريح لأداء عمرة شهر رمضان المبارك من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص خاصة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام ولي العهد الملك محمد بن سلمان بتفقد أعمال توسيع الحرم المكي الشريف استعداد لموسم عمرة شهر رمضان المبارك 1442 يأتي هذا بعد زيارته للكعبة المشرفة، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة ضوابط وشروط لعمرة شهر رمضان المبارك 1442 وجاءت عن مسؤول في وزارة الحج والعمرة بالسعودية قرار زيادة الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية من الجهات المختصة، وتسهيلا على زوار موقعنا ثقفني سوف نعرض لكم في هذا المقال شروط عمرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 وكذلك طريقة حجز تصريح عمرة شهر رمضان عبر تطبيق توكلنا.

طريقة حجز تصريح عمرة شهر رمضان 1442 عبر تطبيق توكلنا

بعد الحصول على التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني. سجل باسم المستخدم وكلمة المرور لخاصة بك. أنقر على خدمات ومنها حدد أداء العمرة تظهر بياناتك بشكل تلقائي. يمكن إضافة مرافقين من خلال اضافة مرافق بعد إدخال البيانات لخاصة بالمرافق الاسم والجنسية ورقم الهوية. يتم حجز تصريح للعمرة بعد تحديد نوع التاريخ هجري أم ميلادي. يتم إختيار الشهر واليوم وأيضا الوقت لأداء العمرة. إختيار نقطة التجمع من باب الملك فهد أو باب علي أو مركز أجياد أو الكادي. أخيرا اختر تسجيل.

آلية وضوابط وشروط عمرة شهر رمضان المبارك 1442 – 2021

تمنح تصاريح أداء مناسك العمرة لشهر رمضان المبارك 1442-2021 ابتداء من يوم 1 رمضان 1442 من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

تمنح التصاريح لفئات معينة دون غيرها وتم تقسيمها لثلاث فئات وهي محصن كامل وهو الشخص الحاصل على جرعتين من لقاح كورونا المستجد عبر مراكز التلقيح المعتمدة الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية، محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وأخيرا محصن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

عرض التصاريح والتأكد من صلاحية التصريح من خلال تطبيق توكلنا عبر حساب المستفيد من التصريح في التطبيق.

كما جاء على لسان نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط ” بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا”.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة ” تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي وعملنا اجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين “.