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عمر شويل - جدة أهم شروط العمرة منصة اعتمرنا بالسعودية لزيارة المسجد الحرام في رمضان، قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام الموجود بمدينة مكة المكرمة، مع الالتزام كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المتخصصة بذلك، وذلك مع مجموعة من الالتزامات والضوابط تماشيًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

معرفة الأخبار الخاصة بالحج والعمرة عبر “منصة اعتمرنا” في رمضان

قرار عاجل من وزارة الحج والعمرة بالسعودية بخصوص المسجد الحرام في رمضان

قامت وكالة الأنباء بالمملكة العربية السعودية “واس” بنشر البيان الخاص بوزارة الحج والعمرة، وهو تحديد عدة ضوابط يجب الالتزام بها عند زيارة المسجد الحرام وهي:

أولًا، إطلاق التصاريح الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة، والزيارة للمسجد النبوي، بداية من يوم 1 رمضان ة1442هـ، وهذا للأفراد المحصنين فقط وهذا على حسب ما يعرضه تطبيق “توكلنا” للمجموعات المحصنة، وهو “أن يكون المحصن أخذ جرعتين من لقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، أو أخذ الجرعة الأولي ومضي 14 يوم عليه دون حدوث شيء، أو كان مصاب بالفيروس وأخذ اللقاح ثم تعافى.

ثانيًا: إطلاق التصاريح ومعرفة إذا كانت صالحة أو لا، وذلك عبر تطبيق “توكلنا” من خلال حساب الإلكتروني للمستفيد من التصريح مباشرةً عبر التطبيق.

حجز التصاريح لأداء مناسك الحج والعمرة للمسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، سيكون عبر التطبيقات الآتية: “توكلنا“، “اعتمرنا” وهذا بسبب حجز الوقت المتاح على حسب إرادة ضيوف الرحمن وفقًا للطاقة التشغيلية حتي يتم تطبيق الإجراءات الوقائية.

ثم أكد مصدر موثوق بوزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد طريقة يمكن أخذ التصاريح للزيارة غير من تطبيق “توكلنا” و”منصة اعتمرنا” وأن نحترس من الصفحات الزائفة والوهمية.

وناشد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور توفيق الربيعة، بربط قبول المشاركين في موسم الحج والعمرة في هذا العام، على أن يتم التوزيع عليهم اللقاح المضاد فيروس كوفيد 19، وهذا يعتبر شرط رئيسي للمشاركة، ومن لم يلتزم بهذا الشرط لا تقبل مشاركته،

وأكد الأستاذ على أهمية الإعداد المبكر لتأمين العاملين بالمرافق والهيئات الصحية بمكة المكرمة والأماكن المقدسة أيضًا، أو أماكن التي يدخل منها الحجاج لموسم الحج 1442هـ، كما أشار إلى عمل لجنة لقاحات كوفيد 19 للحجاج في هذا العام،

كما أشار وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية محمد صالح بن طاهر، إلى أنه قامت الحكومات إلى بذل جهودها للتعامل مع جائحة كورونا لخدمة المسلمين والإسلام، وأداء شعائر الله بالتسهيل لهم بمنصات وتطبيقات مثل منصة اعتمرنا والتي تسهل علي المصلين والمعتمرين أداء الفريضة.

وقد صرح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط.

“بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان”. وأضاف مشاط أيضًا: “تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين”.

مؤكدا تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين، والتي تضمن أداء الفرائض في سلاسة وأمان سواء منها فريضة العمرة برمضان أو فريضة الحج في ذي الحجة متضمنًا أيضًا إقامة الصلوات بأوقاتها.