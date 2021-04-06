منصة مدرستي تبرمج تسجيل دخول لعبة ماين كرافت وممارستها بسهولة

يبحث العديد من الطلبة والطالبات في المملكة عن منصة مدرستي الان والتي قد استطاعت أن تحقق العديد من الخدمات الطلابية على رأسها تسجيل الحضور والغياب وجدول الحصص للطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية أونلاين، وطرحت مبادرتها الأخيرة مدرستي تبرمج لعبة مان كرافت والتي قد نالت شهرة كبيرة للغاية في خلال السنوات العديدة الماضية وتم تطويرها بواسطة العديد من الخبراء المبرمجون العالميون، وقد طرحت الوزارة من خلال منصة مدرستي لعبة ماين كرافت لتعلم البرمجة إلكترونياً.

استطاعت لعبة ماين كرافت أن تثبت وجودها خلال فترة زمنية قصيرة جدًا وحصلت على ملايين الاعجاب من اللاعبين حول العالم، حيث تتميز بالعديد من المميزات التي لا تتوفر في العاب أخرى ومنها يمكن أن يتم اللعب والبناء الجماعي والاستكشافات المثيرة والمستمرة ومواجهة الوحوش بشكل دائم.

الأنظمة التي تدعم لعبة كرافت ماين

العديد من الأنظمة المشهورة والمميزة استطاعت أن تدعم لعبة ماين كرافت بالطريقة الجماعية، وأيضا الفردية ومن أهم تلك الأنظمة التي تدعم لعبة ماين كرافت هى ما يلي:

انظمة مايكروسوفت ويندوز

أنظمة إكس بوكس 360.

أنظمة أندرويد.

أنظمة لينكس

أنظمة بلاي ستيشن 3.

أنظمة ماك أوس

أنظمة إكس بوكس ون

أنظمة بلاي ستيشن 4

أنظمة بلاي ستيشن فيتا

أنظمة ويندوز فون

انظمة آي أو إس

أنظمة كروم أو إس

أنظمة أوه ياه

أنظمة وي يو

أنظمة نينتندو سويتش.

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تلك اللعبة منصة ماين كرافت التعليمية من خلال بوابة منصة مدرستي تبرمج هنا حتى يتمكن الطالب والطالبة في المملكة العربية السعودية من ممارسة اللعبة وتعلم البرمجة إلكترونياً بشكل عبر الموقع الرسمي لمنصة مدرستي ومان كرافت والذي قد رصدناه للجميع من خلال الروابط الموضحة للجميع في أعلى المقالة.