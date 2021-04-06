إذا كنت من راغبي التسجيل في تطبيق توكلنا وتبحث عن طريقة التسجيل في توكلنا، ومن الجدير بالذكر أن مقصد برناج “توكلنا” في أوله إلى الإسهام في إدارة عملية عطاء التصاريح إلكترونيًا أثناء مدة حظر التجول، وهذا لمنسوبي القطاعات التي تنتمي لقطاعات الحكومة، ومنسوبي القطاع المخصص، فضلا على ذلك الأفراد، بالترتيب مع وزارة الصحة وبعض من الجهات الحكومية أثناء مدة الحظر المفروضة، الأمر الذي ساعد في التقليل من انتشار فيروس كوفيد 19 في المملكة.

وأثناء فترة الرجوع بحذر، ورفع إجراءات الحظر، أطلق التطبيق عِدّة خدمات حديثة هامة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أكثرها أهمية تفسير الحالة الصحية لمستخدم التطبيق عن طريق الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الطمأنينة والخصوصيَّة.

ولأن مقابلة وباء Covid 19 تحتاج تظافر مبادرات البلد والمجتمع، ولقد سمح بـ برنامج “توكلنا” للأشخاص المشاركة في هذا عن طريق الإبلاغ عن الشخصيات والتجمعات المخالفة للعمليات الاحترازية المعمول بها، بجوار الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت إنشاء على إشادة الجهات المقصودة.

طريقة التسجيل في توكلنا

يجب عليك الدخول على موقع سدايا الرسمي احصل على التطبيق علي حسب نوع جوالك المحمول يقتضي أن يكون لديك حساب مُفعل في منصة أبشر لوزارة الداخلية بنفس رقم الجوال اختر إلحاق مستعمل حديث. أدخل بياناتك أو البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية الخاصة بك تصل رسالة علي جوالك المحمول التفعيل من منصة أبشر على رقم الجوال الخاص بك قم بتحديد عنوانك على الخريطة على نحو دقيق أجب عن الأسئلة الصحية التي ستطرح عليك. حدد التابعين لك والمكفولين المتواجدين بنفس مقر الإقامة.

كانت هذه هي طريقة التسجيل في توكلنا والذي بدورنا في موقع ثقفني قمنا بشرح الطريقة في أبسط صورة