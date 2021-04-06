نظام العمرة الجديد في رمضان وشروط تصاريح العمرة وزيارة الحرمين والفئة المسموح لها بالعمرة هذا العام، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن أهم الضوابط لتقديم الخدمات للمعتمرين الذين يأتون من خارج المملكة عبر شركات العمرة والوكلاء المرخصين من قبل المملكة، ومن المقرر أنه سوف يتم استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم ابتداءً من يوم الأحد، وقامت الوزارة بالتأكيد على أنها تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من جميع الدول العربية والغريبة للمرحلة الثالثة للعمرة والزيارة التدريجية داخل المملكة العربية السعودية وذلك على ماحسب أوضحته بعض الوكالات بالمملكة العربية السعودية.

نظام العمرة الجديد 1442 رمضان

أوضحت وزارة الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية أن البروتوكولات الخاص باستحقاق العمرة تتضمن فئة معينة من العمر وذلك وفق الشروط التي أقرتها وزارة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتمكن تلك الفئة فقط من تأدية مناسك العمرة وتلك الفئة العمرية للمعتمرين خارج المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من عمر 18 عامًا حتى 50 عامًا وغير مسموح للأشخاص الأقل من 18 عامًا أو الأكبر من 50عامًا استحقاق العمرة لهذا العام.

نظام العمرة الجديد 2021

اشترطت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية أن المتقدمين المعتمرين لابد من حصولهم على شهادة فحص ( PCR ) ويجب أن تكون تلك الشهادة بنتيجة سلبية، وذلك من أجل التأكد على خلو المعتمر من الإصابة بفيرس كورونا المستجد، ولا بد أن يتم إصدار تلك الشهادة من مختبر ذو ثقة وله سيرته وسمعته في دولة المعتمر كما يجب أن لا يتجاوز الوقت بعد أخذ العينة 72 ساعة حتى وقت مغادرة المعتمر إلى المملكة العربية السعودية، كما يجب على المعتمر أن يقوم بالحجز المسبق من أجل أداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف وذلك أيضًا وفق ضوابط الاستيعاب التي يعتمدها تطبيق “اعتمرنا”.

شروط العمرة

لقد قامت وزارة الحج والعمرة بالعمل على وضع شروط معينة من أجل التسجيل في تطبيق اعتمرنا عبر البوابة الإلكترونية للحج والعمرة وهذه الشروط هي كالآتي: