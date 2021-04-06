نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نيسان سنترا 2021 الشكل الجديد تقسيط 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض نيسان سنترا 2021 لدى العديد من المعارض ووكلاء البيع في السعودية للحصول على هذه السيارة التي تعيد إلى الأذهان فخامة السيارات اليابانية وما تتميز به من مساحات تخزين واسعة ونعومة على الطريق بفضل نظام النقل CVT الذي يجعل السيارة ناغمة كالحرير على الطرق السريعة مع الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل مميز ما يجعلها السيارة المفضلة للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة على حد سواء .

مواصفات نيسان سنترا 2021

تأتي نيسان سنترا 2021 بمحرك يعمل بحقن الوقود، بسعة 1.6 لتر، تصل قوته القصوى إلى 117 حصان، وكامة رأسية مزدوجة، هذا المحرك الصغير هو سر تمكن نيسان سنترا 2021 ويمنحها القدرة على الانطلاق بفضل تقنية Pure Drive التي تساعد على توفير الوقود مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT الذي يقلل الحاجة إلى البحث عن السرعة المناسبة، ما يمنح المحرك القدرة على الأداء .

مواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد

وتتميز نيسان سنترا 2021 بشكلها الجديد وقوامها المنحوت ومنحنياتها الرائعة مع جنوط مقاس 16 بوصة وإطارات P195/60 R16 مع عجلة قيادة تعمل باللمس لتشغيل الوظائف الهامة والمساحة الكبيرة المخصصة للرأس والكتفين ومصابيح زينون أمامية شفافة ساطعة وأكتاف عريضة فوق الإكصدام.

اسعار نيسان سنترا 2021

تبدأ اسعار نيسان سنترا 2021 في السعودية عند 59.900 ريال للفئة الأولى وهذا السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة أما سعر نيسان سنترا 2021 شامل الضريبة المضافة يصل إلى 68 ألف ريال للشراء النقدي أما عند التقسيط فسوف يرتفع السعر بحسب عروض نيسان 2021 والشروط الخاصة بكل عرض سواء كان التقسيط بدون مقدم أو تقسيط 600 ريال.

عروض نيسان سنترا 2021

هناك الكثير من عروض نيسان سنترا تقسيط وهنا سوف نقارن بين عرضين من عروض تقسيط السيارات الجديدة العرض الأول هو تقسيط بدون مقدم والعرض الثاني هو تقسيط 600 ريال شهريًا ولكل عرض من العرضين مزاياه وعيوبه ويبقى القرار في النهاية هو من صميم اختصاصك قبل التفكير في شراء سيارة جديدة بالتقسيط وذلك وفق ظروفك الخاصة.

تقسيط نيسان سنترا 2021 بدون مقدم

في هذا العرض سوف تقوم باختيار التقسيط على 60 شهرًا وقيمة القسط الشهري تتوقف على صافي الدخل الخاص بك بمعنى إن كان الدخل الشهري 5000 ريال يمكنك التقسيط بواقع 1000 ريال على 60 شهر والمبلغ المتبقي ( الأرباح) تدفع في نهاية التقسيط كدفعة تملك.

عروض نيسان سنترا تقسيط 600 ريال

أما في حالة الرغبة في تقسيط نيسان ضمن عروض تقسيط 600 ريال سوف تقوم بدفع 36 ألف جنيه على 60 شهر كدفعات أقساط والمبلغ الباقي من ثمن السيارة 24 ألف ريال ستقوم بدفعه على دفعتين الدفعة الأولى في حدود 10 آلاف ريال والدفعة الأخيرة أو دفعة التملك في حدود 14 الف ريال .