رابط التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية لجميع محافظات المملكة

مؤسسة الوليد الخيرية هي أحد المؤسسات الاجتماعية التي تعمل علي مساعدة تحسين حياة المواطن وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية لجميع المواطنون الذين يستحقون المساعدة، وتهتم مؤسسة الوليد الخيرية بالعديد من البرامج التي تهدف إلى مساندة المواطن في أصعب الظروف الشخصية التي يمر بها كل شخص، ومن هذه البرامج برنامج الإسكان التنموي والذي يمتد حتي عام 2030، حيث يتم توفير العديد من الوحدات السكنية التي تناسب ظروف كل شخص علي حده، بالإضافة إلى توفير وسيلة مواصلات تناسب جميع الأشخاص من الرجال والنساء في حالة توفر الشروط المؤهلة للحصول علي هذه المساعدات، وقد وصل عدد المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد الخيرية للمواطنين بالمملكة إلى مليون مواطن خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات، ويتم تقديم مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية مجاناً لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم أحقية صرف هذه المساعدات.

شروط التسجيل في دعم مؤسسة الوليد الخيرية

أوضحت مؤسسة الوليد الخيرية أنه التسجيل في الموقع الإلكتروني من أجل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة سواء السكن أو السيارة، حيث تصرف مؤسسة الوليد جميع المساعدات لمن يستحق صرف المساعدة دون وجود أي استثناءات، ويتم ذلك من خلال توافر شروط التسجيل في كل شخص حتي يتم قبول طلب التسجيل:

يجب توافر سن محدد لا يقل عن 21 سنة كحد أدني حتي يستطيع أي شخص التسجيل بالموقع.

عائل الأسرة يجب ألا يحصل علي راتب شهري يزيد عن 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المستفيد أي وحدات سكنية داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المستفيد أي مركبات تنقل داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

موافقة المستفيد علي عدم التصرف بالبيع في أي دعم يتم الحصول عليه سواء السكن أو السيارة.

تصنيف الأسر أو الأفراد التي تقوم بالتسجيل علي أنها من الأسر الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً إلى هذه المساعدات داخل المملكة العربية السعودية.

رقم تواصل المواطنين مع مؤسسة الوليد الخيرية

مؤسسة الوليد الخيرية يسهل علي جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن طريقة التسجيل أو الاستفسار عن طلب تم تقديمه من قبل أو للاستفسار عن أي طلب يخص التعامل مع مؤسسة الوليد الخيرية، ويتم ذلك من خلال الرقم الموحد التالي 966112110000.

موقع التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية يتم من خلال توافر الشروط السابق ذكرها في كل شخص يرغب في التسجيل يعاني من مشكلة عدم وجود سكن مناسب أو عدم توافر وسيلة تنقل مناسبة خاصة به، ويتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي:

تسجيل طلب مساعدة من خلال الدخول علي موقع الوليد للإنسانية.

تسجيل جميع حقول البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة البيانات المطلوبة.

تفعيل الدخول عبر تويتر ثم الضغط علي تسجيل.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد

الدخول إلي موقع مؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية. الضغط علي تسجيل جديد. قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك مثل (كتابة الاسم رباعي- البريد الإلكتروني ثم تأكيده مرة اَخري- رقم الجوال- رقم الهوية الوطنية- إدخال رقم سري خاص بك ثم تأكيده مره اَخري. وفي اَخر خطوة تقوم بالضغط علي تسجيل.

شروط تملك الشخص للسيارة التي حصل عليها من مؤسسة الوليد بن طلال