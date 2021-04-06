نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية: الدخول madrasati sa وشرح ماين كرافت التعليمي ضمن مسابقة مدرستي تبرمج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج تستحوذ علي انتباه الكثير من الطلاب، ويمكنكم تحميل ماين كرافت التعليمية minecraft الإصدار التعليمي الجديد من أجل خلق عالم أفضل عن طريق البرمجة في عالم العودة للمدارس بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية الإصدار التعليمي من ماينكرافت من أجل تطوير مهارات الطلاب وإعطاءهم شهادة ساعة برمجة منصة مدرستي ماين كرافت التعليمية.

تستعد الوزارة من أجل العودة للمدارس، حيث تم تغير العنوان الرئيسي للصفحة الخاصة بالتعليم بذلك، ومع هذه المناسبة يتم تفعيل شهادة مسابقة مدرستي تبرمج المنتشرة حالياً من أجل تطوير وتحسين ثقافة الطلاب وتنمية مهاراتهم في ظل الواقع الحالي، وسنترككم الآن مع تفاصيل الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية، وكيفية الحصول علي الإصدار التعليمي للعبة ماينكرافت والمشاركة في المسابقة الحالية.

منصة مدرستي ماين كرافت التعليمية

أطلقت وزارة التعليم السعودية لعبة جديدة، ومسابقة لتطوير مهارات كثيرة لدى طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وقد تجاوب معها الكثيرين باستخدام حسابهم الشخصي من خلال المنصة الإلكترونية، وكل ما عليكم فعله هو الحصول علي لعبة minecraft الإصدار التعليمي من المنصة الإلكترونية مدرستي، وتطبيق الخطوات المدرجة إليكم للحصول عليها.

أتضح لنا من الصورة السابقة شرح مبسط لواجهة البرنامج الذي يشترك به الطلاب من أجل الحصول علي شهادة مسابقة مدرستي تبرمج، ومن أقوى الأمثلة هو الإحالة بين الخير والشر ونشر الخير من أجل أن يعم السلام، وسيتضح لنا ذلك بالفيديو التعليمي القادم.

مسابقة منصة مدرستي تبرمج

يتضح لنا قصة قريتين من خلال الفيديو المبسط التالي، والذي يساعد الطلاب علي فهم دورهم وكيفية استغلال المهارات الشخصية للتطوير من ذاتهم والحصول علي أمور مذهلة، ويمكنكم الحصول علي اللعبة وتحميلها بالخطوات التصويرية بعد الفيديو.

تعرفنا علي المسابقة خلال نبذة سريعة، ونرفق لكم كيفية تحميل ماينكرافت التعليمي الآن.

خطوات تحميل ماين كرافت الإصدار التعليمي

يمكنكم التحميل بكل سهولة عن طريق الدخول إلي حساب منصة مدرستي تبرمج الرسمي والخاص بكم، وقد أوضحت وزارة التعليم خطوات طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي للبرمجة المتاحة حالياً، ويمكنكم الاشتراك عن طريق الخطوات الآتية:

شهادة مدرستي تبرمج ماين كرافت

يمكنكم الحصول علي شهادة مسابقة مدرستي تبرمج بكل سهولة ضمن إصدار ساعة برمجة الجديد، وكل ما عليكم هو تطبيق الآتي:

أن يتم الدخول إلي حساب منصة مدرستي، وبعدها تعين اللعبة وتحميل.

ويمكنكم الدخول إلي العودة إلي المدارس، واستخدام المزايا المقدمة.

إكمال البيانات المتاحة والمتوفرة وإكمال المهام المطلوبة للحصول علي الشهادة.

بذلك تكونوا تمكنتم من الحصول علي شهادة البرمجة الخاصة بكم، ضمن مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت منصة مدرستي التعليمية.