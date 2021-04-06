منار علي – نجران

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة نجران “رفقاء” مبادرة “عطاء ونماء” لمستفيدي الجمعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٨/٢٤

بمقر الجمعية، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز جانب العطاء وذلك يتوفير بطاقات تموينية وسلات غذائية متنوعة، وفي جانب النماء وزعت ما يقارب ٤٦٠٠ بطاقة بيانات متعددة السعات. من جانبه تحدث المدير التنفيذي م / سعيد ظافر آل هادي عن المبادرة بأنها تاتي ضمن المبادرات التي تقدمها رفقاء بإستمرار لمستفيديها، من خلال مايساهم به شركاء العطاء للجمعية.

الجمعية بدورها ترفع الشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا وبذلوا لخدمة الأيتام من خلال العديد من البرامج التي تتلمس حاجة الأيتام وليستمر البذل والسخاء لهذه الفئة الغاليه على قلوبنا جميعا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية رعاية الأيتام بنجران “رفقاء” تطلق مبادرة “عطاء ونماء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.