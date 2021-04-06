السديس: التحصين ضد فيروس “كورونا” شرط لدخول الحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن التحصين ضد فيروس “كورونا” يعد شرطا أساسيا لدخول الحرمين الشريفين.

وأوضح السديس أن وضع هذا الشرط يجسد اهتمام القيادة بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما، لضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية.

ودعا كل مَن يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أمس رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددة على أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ سيكون حصرًا للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين.